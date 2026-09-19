Crónica | El Silva sufre su primera derrota contra un Boiro imparable (0-2)

Moure, centrocampista del Silva, durante la primera mitad del partido ante el Boiro PATRICIA G. FRAGA

El Silva sufrió su primera derrota de la temporada ante un gran Boiro (0-2) que cuenta sus tres partidos por victorias. Se queda con cuatro puntos el conjunto de A Grela, superado en una segunda mitad en la que una acción polémica le privó de pelear al menos un rato más por no perder su condición de invicto.

Los dos equipos se anularon durante buena parte de la primera mitad. Ambos partieron con tres centrales, de forma que cerraban con ese trío y dos carrileros que pasaban a posiciones muy avanzadas cuando tomaban la posesión del balón. La única diferencia es que el Silva optó por dos delanteros y el Boiro jugó con extremos, sacrificando una pieza en el medio.

Pese a que, hasta entonces, los visitantes manejaron durante más tiempo el balón, el primer equipo que obligó a intervenir al portero rival fue el Silva. Lo hizo a través de un buen control de Parafita, que metió un paso picado para que Cano sacara un cabezazo a las manos de Borja Rey. Habían pasado ya 25 minutos de un partido que se iba a ir animando.

Los de A Grela no necesitaron largas posesiones para empezar a inquietar al Boiro. Este equipo tiene en el balón parado una de sus grandes armas y con dos faltas desde el centro del campo empezó a ganar terreno. El rival no era capaz de salir, ya que cada acción terminaba en córners o saques de banda donde Agulló era el más vigilado. Una larga sucesión de acciones en la que Parafita, a la media vuelta, se quedó cerca de sorprender a Borja. También tuvo un tiro dentro del área Naím, pero encontró la pierna de un zaguero.

Salieron indemnes de esa dificultad los visitantes, que también tuvieron la suya a pelota parada justo antes del descanso. Eso sí, no llegó a complicar a Minibugy al quedarse sin rematador una buena prolongación de Óscar González.

Empuje visitante

El Boiro arrancó la segunda parte con más decisión y, quizá por ello, Diego Armando García movió ficha en primer lugar. Ya estaban preparados para entrar Baldo y Nico Mosquera, jugadores que fueron titulares la pasada semana, pero, cosas del fútbol, ingresaron ya con 0-1 en el marcador. Óscar González encontró algo de espacio en un partido que no tenía y batió con un potente disparo a Minibugy.

Tardó en reaccionar el Silva, que se libró del 0-2 en un balón que se paseó por el área y terminó con un remate alto de Mateo. Pese a ello, empezó a hacerlo tras la entrada de Joao Paulo y un intento desde 25 metros de David García que obligó a una gran estirada de Borja Rey. Parecía que el equipo local se iba a poder instalar en campo rival, pero entonces llegó una acción muy polémica que supuso el segundo del Boiro.

David Buyo cayó en una disputa y el colegiado dejó seguir, de forma que el equipo visitante se vio en una situación de tres para dos. Minibugy no llegó a tiempo de tapar el tiro de Yago Insua, que se estrelló en el palo justo antes de que Cambón lo remachara para dentro. En el centro del campo seguía tendido Buyo, quien tuvo que ser sustituido con una brecha.

La desventaja era ya demasiado para un Silva que lo intentó hasta el final con centros al área y un remate fuera de Joao Paulo, pero que también pudo encajar el tercero de no haber estado muy acertado Minibugy en un mano a mano contra Yago Insua o de haber acertado Landeira en otra oportunidad.

Silva 0-2 Boiro

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Agulló, Buyo (Bili, m.76); Iago Castro (Rojo, m.76), Naím (Baldo, m.54), David García, Moure (Joao Paulo, m.69), Parafita; Cano, Mouriño (Nico Mosquera, m.54).

Boiro: Borja Rey; Kike, David Fernández, Iago Martínez; Yosi, Juanma (Breo, m.69), Enjamio, Mateo (Pablo Parada, m.85); Juampa (Yago Insua, m.62), Óscar (Landeira, m.69), Peque (Cambón, m.62).

Goles: 0-1, m.54: Óscar González; 0-2, m.73: Cambón.

Árbitro: Dávila Fernández (Vigo). Amonestó a Agulló (m.33) y David García (m.90+1), del Silva; y a Juampa (m.45), Kike (m.60) y Mateo (m.80), del Boiro.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo 1 de Tercera RFEF disputado en A Grela ante unos 300 espectadores.