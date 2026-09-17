Equipos de Primera | El Torre busca rodear bien a su jugador determinante

Guille Fernández, lateral derecho del Torre, durante la última jornada de la pasada campaña CARLOTA BLANCO

Si un equipo de Primera Autonómica cuenta en sus filas con un jugador que llegó a disputar partidos de Segunda División —entre otras categorías superiores—, es lógico pensar que buena parte de sus opciones de éxito pasan por darle el contexto adecuado para que se convierta en alguien determinante. Ese es el reto del Torre con el exdeportivista Manu Mosquera en una temporada de cambios. Y es que el equipo de Monte Alto ha realizado trece fichajes y cuenta con nuevo entrenador, Jacobo Barallobre.

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La media de edad de la plantilla es baja. A excepción de cuatro jugadores (son 23), todos los demás nacieron del año 2000 en adelante, por lo que debería verse un Torre que crece con el paso de las jornadas. El equipo tiene además la virtud de contar con varios hombres que pueden actuar en más de una posición.

En portería están Edgar Tourón, procedente del Sporting Meicende, y Martín Corral, que ha sido una de las renovaciones. También continúan en el equipo los laterales derechos Andrés del Riego, Guille Fernández y Moha Bennebri —puede actuar en el medio—, así como el experimentado central Xusto Pardeiro. Para esta posición, las incorporaciones fueron el central Ander Lozano (Once Caballeros), Gonzalo Gorostizu (Ural), que puede jugar en el eje de la zaga o como lateral izquierdo, y los especialistas de banda izquierda Fouad Sahraoui (Oza Juvenil) y Fabrizio Ramos, que llega directamente desde Perú.

Para el centro del campo, Barallobre tiene a su disposición a los renovados Luis Eduardo y Jeffry Correa, a quienes se les han sumado cinco fichajes: Iván Rúa (Brexo Lema), Diego Tezen (Orillamar), Lucas Aguin (Ural), Iván Trujillo (Xuventude Crendes) y Manu Mosquera (Racing Villalbés).

Este último viene de disputar la pasada Tercera RFEF con el conjunto chairego y con el Santa Marta de Tormes salmantino, de forma que cuenta con un ritmo competitivo superior. Además, en su día —temporada 2019-20— debutó con el Extremadura en Segunda División y el curso siguiente disputó un partido de Copa del Rey y otro de Primera RFEF con el Deportivo. En los últimos años su carrera ha sido muy irregular, pero jugó en equipos como el Cacereño, Ourense CF o Silva.

De estar bien en el Torre, a buen seguro que aportará goles y asistencias a los hombres de ataque. Dos de ellos son los extremos Saúl Rodríguez y Álex Bernardo ‘Tani’, que ya estaban el año pasado en el club, y los otros tres, el también extremo Salah Eddine (Oza Juvenil) y los delanteros Martín Sampedro (Xuventude Aranga) e Imad Eddine (Oza Juvenil).

Un técnico al alza

Tras una temporada de dos entrenadores, Jordi Uriach y Jaime Marín, el Torre empieza este curso un nuevo ciclo con Jacobo Barallobre, técnico que en los dos últimos cursos guió al Suevos al ascenso a Segunda Futgal y disputó después la promoción en la nueva categoría.

Por el momento, el equipo tiene dos puntos en el casillero después de empatar ante Meirás (0-0) a domicilio y Relámpago (1-1) en casa. “Creo que los dos puntos no son del todo justos. Considero que estuvimos mejor que el rival en Meirás, generamos bastantes ocasiones y no nos concedieron dos goles que me parecían legales. En el segundo partido no estuvimos lo bien que habríamos querido, pero al menos estuvimos serios en defensa. Teníamos enfrente a un equipo que defiende bien en posicionamiento replegado, que es intenso y que opta por el ataque directo, y nosotros nos mostramos un poco espesos en el medio y arriba. Pese a ello, si hubiéramos sacado los tres puntos tampoco habría sido raro, ya que tuvimos nuestras ocasiones para ganar”, valora Barallobre.

“El grupo está trabajando genial. Estamos muy contentos con la implicación con el trabajo de la gente en este mes y medio que llevan con nosotros; poco a poco van cogiendo los conceptos que queremos. En lo defensivo nos han generado muy pocas ocasiones y arriba creemos que nos está faltando que entre el gol, porque opciones tenemos. No digo los seis, pero cuatro puntos los podríamos tener seguro, visto lo visto”, añade el técnico.

Con lo que prefiere mostrarse cauto es con las metas de la temporada. “No me gusta poner objetivos a corto plazo. Esto es muy largo, una carrera de fondo y de día a día. Veremos dónde nos coloca el tiempo. Nuestra ambición y la del grupo es estar lo más arriba posible, pero de momento me quedo con el gran trabajo que están realizando los jugadores. Espero que sigan así”, desea.

Por último, reflexiona sobre el cambio que ha supuesto el cambio de categoría para él. “Todos los años son diferentes y los equipos también. Lo que sí se ve y se aprecia es que tanto nuestro equipo como los rivales están más preparados en conceptos físicos, tácticos y técnicos. Hay mucha seriedad e igualdad, algo que valoro positivamente en lo personal, porque cuanto más arriba, más te exiges y evolucionas como entrenador. La intención es estar preparado para lo que te demandan los rivales, por lo que la categoría me parece una constante evolución personal y grupal. Estoy encantado”, cierra.