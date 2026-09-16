Pablo Gilsanz: “Siempre intento escuchar a los entrenadores, me educaron de esa forma”

Pablo Gilsanz (Betanzos, 2007) ya sabe lo que es marcar con el primer equipo del club de su localidad natal, allí donde siempre se imaginó jugando y lo lleva haciendo de forma ininterrumpida desde los seis años. Pese a que debutó en el curso 2023-24 y acumula 16 partidos entre Tercera RFEF y Preferente, esta es su primera campaña como sénior tras una fructífera etapa como juvenil. Su padre es el exentrenador deportivista Óscar Gilsanz, de quien destaca especialmente la educación que le ha dado como persona, sin olvidarse tampoco de su madre.

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El centrocampista partió como suplente en el choque de la segunda jornada ante el Sigüeiro. “Yo creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido, con ocasiones suficientes para habernos llevado los tres puntos. En una buena jugada se pusieron por delante, pero una vez que nos vimos por debajo en el marcador, el equipo supo reaccionar y estuvimos casi todo el tiempo en campo contrario, hasta que pudimos empatar en el descuento”, valora.

Su entrada al terreno de juego tuvo lugar en el minuto 74 de juego. “Me pidió que fijara a los centrales para que mis compañeros tuvieran más espacios entre líneas y que intentase aportar algo de frescura arriba, en busca del empate”, comenta Pablo sobre las instrucciones que le dio su técnico Claudio Corbillón.

No tenía demasiado tiempo, pero se convirtió en el protagonista del partido para el Betanzos al rescatar un punto en el añadido. “Fue una falta en la frontal del área. Justo cuando se iba a lanzar, mi compañero Ángel Fernández me dijo que entrase desde atrás, ya que al ser tan cercana podía haber cualquier rechace. Y justo pasó eso. Da Lama tiró, cayó el rechace donde estaba yo y pude empujarla a portería vacía”, narra Pablo. “Siempre le he dado muchísimo valor a poder participar y formar parte del primer equipo, por lo que me hizo mucha ilusión”, añade sobre sus sentimientos al marcar.

El equipo ha empezado con dos puntos, pues en el estreno empató contra el Puebla en casa (0-0), pero Gilsanz siente que llevan la senda correcta. “Yo creo que el equipo ha hecho dos partidos muy serios defensivamente y que generamos lo suficiente como para poder haber hecho más goles, pero las ocasiones no entraron. Aun así, no tengo dudas de que el equipo va por buen camino. Considero que en defensa estamos haciendo buenos partidos, ya desde la pretemporada, y esa es una base muy buena sobre la que trabajar y llegar a nuestra mejor versión”, apunta.

La influencia de su padre

Con Óscar Gilsanz como padre, es lógico pensar que Pablo tiene más empatía hacia los entrenadores que otros jugadores, pero el joven centrocampista entiende que el motivo es otro. “Siempre intenté entender y escuchar a todos los entrenadores que tuve, y lo sigo haciendo ahora. No creo que sea por tener a un padre entrenador; simplemente mis padres me educaron de esta forma y creo que para mejorar como jugador es muy importante hacer caso a la gente que sabe más que yo”, enfatiza.

Cuestionado por si sufría más él con los partidos de su padre en el Dépor u Óscar con los suyos, responde: “La verdad es que los dos tenemos un carácter bastante parecido y somos muy tranquilos para estas cosas. Aun así, en este caso yo creo que mi padre sufre un poco más”.

Además, Pablo cuenta la gran enseñanza que le ha dado en lo que se refiere al fútbol. “Siempre me ha instado a disfrutar del proceso en todas las etapas del fútbol. Me enseñó a valorar el entrenamiento y a poder disfrutar de él”, agrega.

De prebenjamines al primer equipo

Un proceso que en su caso tiene un único nombre, Betanzos. “Llevo en el club desde los 6 años, pasé por todas las categorías (desde prebenjamines hasta el primer equipo) y nunca estuve en ningún otro lado. Siempre fue el equipo en el que quise jugar, porque es el equipo de mi pueblo y mis primeros recuerdos que tengo de ver fútbol en directo son en el García Hermanos, por lo que el club significa mucho para mí”, reflexiona Pablo.

De hecho, cuando tuvo opción de cambiar de aires, prefirió mantenerse en la estructura de base del club: “Sí que es cierto que alguna vez tuve oportunidades de ir a otras canteras. Sin embargo, yo siempre tuve claro que quería jugar en el primer equipo del Betanzos y qué mejor forma para conseguirlo que quedándome”.

Poco a poco fue dando pasos y a los 16 años le llegó la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en Tercera RFEF, de la mano de Noé López. “Es un recuerdo que guardo con mucho cariño. Debutar en casa siendo juvenil de primer año contra el Arzúa fue una alegría enorme, sobre todo al ver la confianza que tenían en la base, como se viene demostrando estos últimos años”, celebra.

Por último, marca las metas para esta campaña, en la que espera que el equipo vuelva a pelear por el ascenso: “Priorizo lógicamente los objetivos colectivos, que son los que señala el club desde principio de temporada, aunque a mí me gusta centrarme siempre en el próximo partido y no tanto a largo plazo. Por otro lado, mi objetivo individual es ayudar al equipo y aportar en todo lo que pueda a conseguir el objetivo”.