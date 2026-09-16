Al Bergantiños se le esfuma la ilusión de jugar la Copa del Rey (1-0)

Iago Novo controla la pelota durante el partido de Copa RFEF entre el Santa Marta salmantino y el Bergantiños BERGANTIÑOS FC

Nacho Martín. ADG. Santa Marta de Tormes (Salamanca)

La visita al Santa Marta salmantino, de Tercera División, en octavos de final supuso la despedida a la aventura del Bergantiños de alcanzar las semifinales de la Copa Federación y el consiguiente pasaporte a la próxima edición de la Copa del Rey (1-0). Decidió un solitario tanto de cabeza de Miguel Velázquez a la salida de un saque de banda hacia el ecuador del segundo tiempo.

La cita a partido único del Alfonso San Casto comenzó con el Bergantiños, una categoría superior que su rival, decidido a construir el juego desde atrás y con la posesión como principal argumento. Por su parte, el Santa Marta optó por un juego ofensivo más directo presentando un bloque medio. Pronto llegó la primera oportunidad visitante. Una combinación dejó a Ankudinov mano a mano, y su disparo, algo escorado a la derecha, se estrelló en el larguero.

El Bergantiños se llevó algún susto por pérdidas de Aarón y David Iglesias en la salida de balón, pero las ayudas defensivas sofocaron esas acciones antes de la intervención del portero Carlos García. Saldaña, el portero local, tampoco tuvo trabajo, ya que la posesión del Bergantiños no se tradujo en ocasiones claras. Eso sí, hacia la media hora, el Santa Marta tuvo más tiempo el esférico. Chopi probó fortuna a media distancia aunque sin peligro para Carlos García.

Se llegó pues al descanso con una sola ocasión clara durante el primer período, el lanzamiento de Ankudinov al travesaño. Ambos conjuntos dejaron la faceta ofensiva como asignatura pendiente.

El entrenador del Bergantiños, Simón Lamas, movió ficha al paso por los vestuarios del Alfonso San Casto dando entrada a Koke como recambio de Kelechi. Por su parte, el local Mario Sánchez, amonestado a los pocos minutos de la segunda parte, esperó bastante para mover el banquillo.

El Bergantiños siguió teniendo más tiempo la posesión tras el descanso. La diferencia con respecto a la primera parte fue que los centros laterales pasaron a ser una herramienta muy utilizada. El primer remate claro de la reanudación llegó tras uno de ellos, en una jugada embarullada dentro del área que acabó con Adri Álvarez disparando flojo a la altura del punto de penalti y sin inquietar a Saldaña.

También creció la amenaza del Santa Marta y, así, disminuyó la comodidad del Bergantiños sobre el césped. La eliminatoria se decidió a balón parado al paso por el minuto 68: Diego Alonso ejecutó un largo saque de banda al primer palo, Adrián León prolongó hacia atrás y Miguel Velázquez superó a Carlos García de cabezazo en plancha a bocajarro.

La ventaja contra un equipo de superior categoría agrandó al Santa Marta y empequeñeció al Bergantiños. Gandoy, René Pérez y Ale Sánchez fueron, de manera simultánea, los siguientes revulsivos visitantes. Los locales dispusieron de una ocasión muy clara apenas cinco minutos después del 1-0, en las botas del propio Miguel Velázquez, pero Carlos García interceptó bien el intento y mantuvo con vida a los suyos.

El Bergantiños se lanzó a la desesperada en busca de la igualada que habría conducido a 30 minutos de prórroga ante un Santa Marta que tampoco renunció a buscar el segundo tanto. Ante el repliegue local, los centros laterales se convirtieron en la principal vía de ataque. La incorporación del delantero Álex Pachón por David Iglesias representó el quinto y último cartucho de Simón Lamas por esquivar la sorpresa. Los centros al área local resultaron poco productivos y propiciaron incluso algunos contragolpes del Santa Marta que cortaron los zagueros visitantes.

El Bergantiños, invicto en Liga, no encontró espacios ni tampoco logró incomodar en exceso a su adversario, la revelación de la pasada temporada dentro del grupo castellano y leonés de Tercera División, y apenas generó peligro durante el tramo final. Sí hubo más emoción y goles en la otra eliminatoria del grupo de Copa Federación entre el Derio vasco, de Tercera División, y el Salamanca, de Segunda Federación, que registró media docena de goles (3-3) antes del desenlace de la prórroga.

Santa Marta 1-0 Bergantiños

1 - Santa Marta: Saldaña; Diego Alonso, Dani Garrido, Lolo, Coque; Adrián León, Alonso (Santos, m.74), Chopi (Manu Arias, m.74), Miguel Velázquez (Alex Iniesta, m.90), Martín Galván (Ninte, m.74); e Iker Hernández (David Martín, m.85).

0 - Bergantiños: Carlos García; Isra, Aarón (Gandoy, m.70), Nacho Pastor, Manu Berrocal; David Iglesias (Álex Pachón, m.77), Balsa (René Pérez, m.70), Kelechi (Koke, m.46), Adri Álvarez (Ale Sánchez, m.70); Hugo Villaverde y Ankudinov.

Gol: 1-0, m.68: Miguel Velázquez.

Árbitro: Gómez Carral (Comité cántabro). Enseñó tarjeta amarilla a Adrián León, Ninte, Mario Sánchez (entrenador del Santa Marta); Balsa y Manu Berrocal.

Incidencias: partido de octavos de final de la Copa RFEF disputado en el campo Alfonso San Casto ante 450 espectadores.