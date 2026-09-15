Los entrenadores | Jairo Arias: “No podemos estar a expensas de marcar cuatro goles para ganar los partidos”

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, da instrucciones en el partido contra el Racing Villalbés JAVIER ALBORÉS

La segunda jornada del grupo 1 de Tercera RFEF dejó la derrota del Montañeros ante el Racing Villalbés, el empate del Arteixo contra el Estradense y el triunfo del Silva frente al Barco. A continuación, la valoración de sus entrenadores.

Jairo Arias (Montañeros): “En la primera parte cometimos dos errores y nos metieron tres goles. Íbamos 0-2 y el rival había pasado tres veces de medio campo, pero esto nos indica lo que es la categoría, que con muy poco que falles, si es grosero, te pueden hacer mucho daño. También nos faltó generar más peligro; tuvimos poca profundidad en la primera parte para el % de posesión que teníamos. El rival estaba defendiendo 1-5-5 en 30 metros y debimos cargar más veces el área".

"En la segunda parte, al introducir un punta más, tuvimos mayor presencia en área rival. La posesión fue muy vertical, les hicimos defender, metimos dos goles, nos anularon otro, tiramos un balón al palo y varios se fueron por muy poco. Hicimos méritos para remontar el partido, pero no podemos tener que estar a expensas de hacer cuatro goles para ganar los partidos. Toca hacer autocrítica y seguir trabajando, no hay otra fórmula".

Noé López (Arteixo): "Fue un partido contra un rival complicado. En el inicio nos crearon peligro, pero corregimos algún desajuste y estuvimos más cómodos con balón. Tras el descanso entramos mejor que ellos y logramos adelantarnos. A partir de ahí, ellos tuvieron mucho el balón y fueron mejores. Un despiste nos costó el empate y hubo alternativas para los dos en el tramo final".

Diego Armando García (Silva): "Esta victoria en un campo tan difícil nos refuerza mucho. Fue un partido más abierto de lo esperado y estuvimos más contundentes que ellos. Hicimos una buena primera parte y en la segunda nos costó contener a un Barco más volcado, sobre todo tras su primer gol, pero fuimos muy solidarios en el esfuerzo, estuvimos bien organizados y los jugadores que salieron desde el banquillo nos dieron un plus de competitividad cuando más lo necesitábamos".