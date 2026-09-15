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O Noso Fútbol

La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 2 en el Fantasy de Tercera RFEF

Agulló, central del Silva, único jugador que repite entre los mejores

Santi Mendoza
Santi Mendoza
15/09/2026 10:00
Javi Muiño, centrocampista del Racing Villalbés, tras marcar al Montañeros en Elviña
Javi Muiño, centrocampista del Racing Villalbés, tras marcar al Montañeros en Elviña
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La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

A la izquierda, la alineación de DXT Campeón; a la derecha, el once ideal de la jornada
A la izquierda, la alineación de DXT Campeón; a la derecha, el once ideal de la jornada

En esta segunda fecha, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-5-2 con Marcos (Montañeros), Agulló (Silva), Dopico (Somozas y ex del Arteixo), Dani Fernández (Montañeros), David García (Silva), Carletto (Lalín y ex del Silva), Queijeiro (Arteixo), Álex Ramos (Arteixo), Bruno Barbeito (Arteixo) y Parafita (Silva). En total, el equipo hizo nuevamente 40 puntos con Agulló como MVP. Un guarismo que nos manda al puesto 377 en la general.

Forman el once ideal de la jornada Sampayo (Lalín), Agulló (Silva), Lope (Alondras), Aarón (Boiro), Javi Muiño (Villalbés), Robert (Gran Peña), Landeira (Boiro), Andoni (Sarriana), Luismi (Alondras), Adri Castro (Villalbés) y Martín (Gran Peña).

El usuario más destacado de la fecha alineó a Pirot (Sarriana), Figueroa (Céltiga), Arufe (Portonovo), Cabarcos (Sarriana), Landeira (Boiro), Muiño (Villalbés), Andoni (Sarriana), Álex Ramos (Arteixo), Cano (Silva), Alonso (Villalbés) y Fer (Pontevedra B) para sumar 106 puntos.

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