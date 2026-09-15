Habib Sene, de Primera Futgal a Tercera RFEF: “Hay un salto enorme en ritmo de balón, físico e inteligencia táctica”

Habib Sene (A Coruña, 2004), jugador del Arteixo, resopla al ser cuestionado por lo que cambia entre un partido de Primera Futgal y uno de Tercera RFEF. Una expresión de respeto ante lo nuevo, pero no de miedo, pues acaba de demostrar con una asistencia ante el Estradense que puede seguir haciendo números. Es cuestión de adaptación.

Habib Sene, el diamante por pulir del Torre Más información

Tras un debut ante el Racing Villalbés (0-0) en el que ingresó en el minuto 88, Noé López le dio la titularidad ante el Estradense. “Se nos complicó un poco en el tema de la presión, porque al ser tantos nuevos cuesta un poco adaptarse, pero con respecto al juego con balón y la intensidad estuvimos muy bien”, valora Habib.

No pasó demasiado en la primera mitad, todo lo contrario a una segunda más abierta en la que lograron adelantarse pronto. “Escuché a alguien detrás de mí y pensé en rematar a esa zona para ver que pasaba. Contento de que acabara en gol y con el partido, creo que me exigí bastante bien y acabé reventado”, apunta sobre el gol de Álex Ramos.

Todavía no tiene mucha experiencia en la categoría, pero ya puede hacer un balance de lo que cambia en comparación con Primera Futgal, donde jugó sus tres primeras temporadas sénior en las filas de Torre (2) y Relámpago. “Es un salto enorme. En todo, pero sobre todo en ritmo de balón y en el físico e inteligencia táctica de los jugadores. Me está costando un poquito coger ese ritmo, pero me gusta”, apunta.

Uno de los aspectos en los que nota mucha diferencia es en la intensidad a la que debe ejecutar la presión. “Por ejemplo, en el último partido me exigió muchísimo el míster. Y yo encantado de darlo todo”, celebra.

La oportunidad

Habib tenía en mente seguir un año más en el Relámpago, pero entonces apareció una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar. La total reconstrucción del Arteixo fue tardía, por lo que se debió fijar en mercados a los que no suele mirar tanto la Tercera RFEF y se decantó por varios jugadores de Primera Futgal. Pablo Roibás, Bruno Barbeito y un Habib Sene que es el que ha empezado con mejor pie la Liga. “Yo estaba casi convencido de que me iba a quedar, pero justo ahí hubo un contacto. Me hablaron para ir a entrenar, convencí a Noé y me pude quedar”, explica.

Pese a que en el Torre ya se le veían condiciones, con ocho y cuatro goles en dos campañas en las que no llegó a los 800 minutos, su salto llegó el curso pasado en el Relámpago. En total, 2.528 minutos, 29 titularidades y quince goles. “Hubo un punto en la segunda vuelta en el que todo me empezó a salir. Los compañeros me ayudaron mucho a creérmelo más, a ver que podía ser mejor en muchas aptitudes. Por ejemplo, en el movimiento sin balón y en el aspecto físico crecí bastante”, enfatiza.

Le falta pulir el acierto en el remate, algo que está trabajando: “Tengo que ‘tocar carne’ en el área”, bromea. “Es algo en lo que me están ayudando muchísimo en el Arteixo. Noé quiere que me esfuerce en ese tema porque sabe que me cuesta. Por mi parte, intento mejorar y hacerlo lo mejor posible”.

Aunque Habib puede actuar como extremo o como delantero, parece que la balanza se está decantando más hacia el centro del ataque. “Si me preguntaran hace un año cuál es mi posición predilecta, diría que la de extremo. Pero ahora mismo no sabría qué decir, hasta me he acostumbrado a jugar de delantero y estoy cómodo”, argumenta.

El objetivo de la temporada no es otro que permanecer en Tercera RFEF y Habib promete esfuerzo por parte de todo el grupo: “Somos un equipo bastante joven, a excepción de jugadores como Antonio, Quico o Queijeiro, y nos vemos bastante bien en cuanto a intensidad. Tenemos muchas ganas de competir; creo que podemos permanecer de sobra. Queremos darle esa alegría a la gente de Arteixo. Y luego, en lo individual, mi intención es mejorar todo lo posible y ver hasta dónde puedo llegar”.

Por último, contesta a la pregunta de cómo le gustaría estar dentro de cinco años. “No sabría que decir. Ojalá que compitiendo algo más arriba y viviendo de esto a medias”, desea.