Un contraataque deja al Victoria sin puntos en Avilés (1-0)

Valeria Trashorras, lateral izquierda del Victoria, en una acción del partido REAL AVILÉS

El Victoria cedió ante el Real Avilés Industrial (1-0) y su casillero de puntos sigue con los tres que logró en el debut. Fue un partido cerrado, con pocas ocasiones, y un contraataque culminado por Mery dio el triunfo al equipo asturiano.

El duelo comenzó con un ritmo bajo, sobre todo por parte del conjunto local, que no tenía prisa. La idea del Victoria era hacerse con el dominio del balón para tener más opciones en un campo de dimensiones más reducidas que Leyma, pero el plan tuvo una grieta a los 24 minutos que iba a ser definitiva.

Pese a que las ‘cebras’ estaban en buen momento, el Avilés aprovechó un desajuste defensivo para marcar el 1-0 por medio de Mery en un contraataque.

Había tiempo, pero también la dificultad de que el rival se encontraba cómodo en ese contexto. Las asturianas se mantuvieron bien en bloque bajo y saltaron con acierto cuando tocaba, de forma que al Victoria le costó tener profundidad.

En la segunda mitad hubo dominio territorial y dos buenas ocasiones, pero no ese gol que daba el empate. Lo próximo, el debut en casa ante el Sporting.