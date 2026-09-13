La previa del resto de la jornada | Debut para Victoria B y Atlético San Pedro

Las jugadoras del Atlético San Pedro celebran la Copa de A Coruña conquistada la temporada pasada en Riazor PATRICIA G. FRAGA

La Tercera RFEF femenina, con presencia del Victoria B y el Atlético San Pedro, se suma a partir de este fin de semana a la Preferente, Primera Futgal y DH Juvenil. Estos son los choques que afrontarán este domingo los equipos de la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Bergantiños - Victoria B (As Eiroas, 12.00). El filial del Victoria se estrena en la categoría.

Atlético Villalonga - Atlético San Pedro (San Pedro, 17.00). Primer día en Tercera RFEF también para el vigente campeón de la Copa de A Coruña.

Preferente Futgal - Grupo 1

Dubra - Órdenes (Juan Baleato, 12.00). Los de Pery visitan al Dubra tras empatar en su debut ante el Mugardos.

Paiosaco - Carral (A Porta Santa, 17.00). Los de A Laracha llegan tras caer ante el Negreira. El Carral empezó con empate en casa contra el Arzúa.

San Tirso - Negreira (O Monte, 17.30). Uno de los partidos estrella de la jornada. Ambos disputaron los dos últimos playoffs de ascenso.

Sigüeiro - Betanzos (Lino Balado, 17.30). Difícil salida para los de Claudio Corbillón, que arrancaron con empate sin goles ante el Puebla.

Noia - Sofán (Julio Mato, 18.00). Con tres puntos ya en su casillero, el Sofán visita a un equipo que viene de Tercera RFEF.

Primera Futgal - Grupo 1

Eume - Orillamar (Gándara, 12.00). El equipo de Bardanca espera estrenar su casillero tras caer ante el San Sadurniño.

Marte - Numancia de Ares (Torre 2, 16.00). Los de Óscar Martínez se miden a un rival que también arrancó con derrota.

Victoria - Sada (Elviña Grande, 16.15). Tras su inmejorable carta de presentación en Primera, el Sada visita ahora a un recién descendido.

Almeiras - Meirás (Os Loureiros, 17.00). Los de Culleredo buscan sus primeros puntos tras lograr dos ascensos consecutivos.

Perlío - Imperátor (Os Pinares, 17.30). Importante test para el equipo de la Sagrada. Tras ganar al Marte visitan ahora al líder, que venció 0-5 en Maniños.

Sporting Coruñés - O Val (Torre 1, 18.00). El conjunto de Monte Alto tratará de dar continuidad al 0-2 ante el Relámpago.

Torre - Relámpago (Torre 2, 18.00). Los hoy locales empataron en su debut, pero ambos persiguen su primer gol.

San Sadurniño - Olímpico (Da Piscina, 18.00). El equipo de Vilaboa viene de empatar en casa ante el Victoria.

Primera Futgal - Grupo 2

Racing San Lorenzo - Sporting Cambre (Santa Isabel, 12.00). Los del Dani Mallo buscan su segundo triunfo.

Sporting Meicende - Club do Mar (Meicende Grande, 12.15). Duelo entre dos de los grandes candidatos al ascenso.

Luaña - Vizoño (Bormeiral, 17.45). Los de Abegondo se miden a un equipo que salió goleado ante el Club do Mar.

DH Juvenil - Grupo 1

Lugo - Victoria (1-0). Un gol de Marcos Montero decidió el único partido de ayer y deja al Victoria aún sin puntos.

Ural Español - Celta (A Grela, 12.15). Ya con un triunfo, los verdes se miden al último campeón del grupo.