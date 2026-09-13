El resto de la jornada | El San Tirso se toma la revancha frente al Negreira

Iván Rellán, defensa del San Tirso, durante el partido de Preferente disputado ayer ante el Negreira GERMÁN BARREIROS

La Tercera RFEF femenina vivió su primera jornada. En Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil, este fue el segundo fin de semana de competición. Así les ha ido a los equipos de la delegación coruñesa.

Tercera RFEF femenina - Grupo 1

Bergantiños - Victoria B (2-2). El filial empezó con un punto su andadura en la nueva categoría. Candela Fernández y Nuria Seijo voltearon el 1-0 de Julia, pero Yara empató unos minutos después.

Atlético Villalonga - Atlético San Pedro (6-0). Las oleirenses tenían un debut muy complicado y se marcharon goleadas ante un equipo que acaba de descender.

Preferente Futgal - Grupo 1

Dubra - Órdenes (0-0). Segundo empate en dos partidos para los de Vista Alegre.

Paiosaco - Carral (2-3). Segunda parte de locura en A Porta Santa y triunfo de un Carral que ya lleva cuatro puntos en su regreso a Preferente. Iván Amor e Iago Núñez hicieron los goles del Paiosaco; Juanma en propia, Santi Parente y Álex Boado —en el añadido— los del conjunto visitante.

San Tirso - Negreira (2-0). Los de Abegondo son el único equipo del grupo con seis puntos tras vencer a otro de los candidatos al ascenso. Tantos de Gamallo y Leandro para tomarse la revancha de la Copa Diputación.

Sigüeiro - Betanzos (1-1). Pablo Gilsanz, en el alargue, rescató un punto para un Betanzos que lleva dos empates en este inicio.

Noia - Sofán (2-1). La diana de Martín García llegó tarde y no sirvió para evitar la derrota del Sofán ante un Noia que acaba de descender. Los carballeses tienen tres puntos.

Primera Futgal - Grupo 1

Eume - Orillamar (1-1). Primer punto para el equipo de Javi Bardanca, que empató por medio de Gonzalo.

Marte - Numancia de Ares (4-0). Los de Óscar Martínez se rehicieron de la derrota inicial con una goleada. Tres tantos de Hugo Rodríguez y uno de Juanjo Pardo.

Victoria - Sada (8-1). El equipo de Miguel Taibo se mostró demoledor ante el recién ascendido Sada, que venía de ganar en el debut. Marcaron Aarón (2), Óscar de Castro (2), Manu Santiso (2) Mario Seoane y Dani Lado para el Victoria. Jorge García hizo el gol del honor.

Victoria-Sada del grupo 1 de Primera Futgal QUINTANA

Almeiras - Meirás (3-1). Primer triunfo para el conjunto de Rubén Rivera. Joel y Diego Medín pusieron en ventaja al equipo, que sentenció a poco del final aprovechando un gol en propia puerta.

Perlío - Imperátor (1-0). Los de la Sagrada Familia cayeron por la mínima ante el líder del grupo y único en ganar los dos partidos.

Sporting Coruñés - O Val (1-2). Pese a que Becerra puso el empate en el minuto 69, el Sporting cayó derrotado en el añadido.

Torre - Relámpago (1-1). Un punto para cada equipo en el único derbi herculino de la jornada. Xusto adelantó al Torre y Joni puso las tablas desde el punto de penalti.

San Sadurniño - Olímpico (0-0). El equipo de Vilaboa tiene ahora dos puntos.

Primera Futgal - Grupo 2

Racing San Lorenzo - Sporting Cambre (0-5). El nuevo líder goleó a domicilio con un póquer de Bruno González y una diana de Lucas Pires.

Sporting Meicende - Club do Mar (2-1). Los de Maikel Naujoks vencieron a un duro rival que se adelantó por medio de Jacobo Rial. Nacho y un gol en propia dieron vuelta al marcador.

Luaña - Vizoño (3-4). Pese a verse 2-0 a los seis minutos, el Vizoño remontó en la segunda mitad y acabó ganando en el añadido tras ver cómo le ponían el 3-3. Goles de Licky, Brichu y Christian (2).

DH Juvenil - Grupo 1

Ural Español - Celta (0-4). El Ural aguantó el 0-1 entre los minutos 5 y 80. Los vigueses son líderes por diferencia de goles con el Dépor.