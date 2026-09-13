Crónica | El Monta da demasiada ventaja y cae ante el Villalbés (2-3)

Axel Sánchez, centrocampista del Montañeros, en una acción del partido JAVIER ALBORÉS

Continúa sin encontrarse en este inicio el Montañeros, que tras caer en el debut ante el Boiro cedió hoy en su estreno como local ante el Racing Villalbés (2-3). Los chairegos tuvieron una gran decisión y eficacia en la primera mitad, de forma que se fueron al descanso con una ventaja de tres goles. Lo intentó después el equipo de Elviña y rozó al menos sumar, pero faltaron unos centímetros en un remate al palo de Adri Otero.

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El primer minuto de partido fue un espejismo para el Montañeros, que generó rápidamente un córner tras una veloz y precisa combinación que terminó con un remate. No tardó demasiado en sentirse cómodo el Racing Villalbés, que propuso un 5-4-1 ante el que los locales tenían dificultad para llegar al área.

Lo peor para el equipo de Elviña es que su rival tenía muy claro el plan y, tras un primer aviso en el que salió bien al quite Marcos, los contraataques empezaron a resultar. “Vámonos”, expresaba el técnico Juan Rodríguez cada vez que uno de los suyos era capaz de recuperar el balón.

También era necesaria la precisión y el acierto, detalles en los que la primera mitad del Villalbés rozó la perfección. Un buen ejemplo es el 0-1, en el que Javi Muíño desbordó por banda derecha y sacó un pase atrás que aprovechó Adri Castro para marcar. El ex del Dépor definió de primeras, raso y fuerte al palo largo.

Le bastó una llegada al Villalbés para poner el 0-1 y dos para hacer el 0-2. Minutos después volvió a las inmediaciones del área rival y obtuvo premio con un disparo desde la frontal de Lansade. El balón tocó en un rival e hizo inútil la estirada de Marcos.

Tuvo sus aproximaciones el Montañeros. Antes de encajar el segundo con un remate de Axel al lateral de la red. Después, con un tímido disparo de Dani Fernández desde la frontal. No era casualidad, el equipo había perdido energía con el duro golpe del 0-2.

Tanta que de ahí al descanso quien hizo más méritos para marcar fue el Villalbés. En una nueva acción por banda y pase atrás no acertó esta vez Adri Castro, pero el cambrés sí firmó su doblete en el minuto 45 de juego. Recibió un pase de Javi Muíño dentro del área, regateó a Marcos y empujó el balón ya sin oposición.

Remontada incompleta

Tenía que cambiar cosas Jairo Arias y pasó a un 4-2-4. Moreta y Tomé tenían la tarea de dar otro aire a la primera línea, tanto en defensa como en ataque, y Pape la de cazar cualquier balón que pasara por las inmediaciones del área.

Tardó poco en dar sus frutos el reajuste. Envío a la olla que peleó el propio Pape, remate a la media vuelta de Jorge Otero y gol de Moreta, muy atento para cazar el rechace. El Montañeros estaba en el partido y un tanto anulado a Pape poco después no hizo más que confirmarlo.

La imagen ahora era buena, pero faltaba ese punto de acierto para ponerse a solo un gol. En un nuevo centro al área, la volea de Dani Fernández se perdió cerca del palo derecho. Y en la acción posterior, Pape remató de cabeza por encima del larguero.

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El asedio era cada vez mayor y el Monta hacía daño tanto por dentro como, sobre todo, con los centros laterales. Jairo se desgañitaba cuando alguno de los suyos no aprovechaba una clara opción de mandar el balón al área y en una de las que sí fue se alió por fin la fortuna con el Monta. Error forzado, en cualquier caso, pues dos jugadores del Villalbés se lanzaron muy urgidos al despeje y la carambola acabó con Vérez marcando en propia portería.

No hubo suerte en la siguiente gran ocasión, en el minuto 75. Samu Rey cayó por banda izquierda y sacó un gran centro que remató con todo Adri Otero. La pelota volvió tras tocar en un zaguero y a la segunda mandó un zurdazo a la madera.

Lo único que se echó de menos de la reacción del Monta fue un arreón final, pero con el equipo ya muy cansado el Villalbés controló mejor los últimos minutos. Pape no encontró la forma de rematar en el área y el último disparo de Cañi fue bloqueado por un rival.

Continúa sin puntos el Montañeros, que debe sumar a su potencial ofensivo un mayor empaque en defensa. Su próxima oportunidad será en el campo del Estradense.

Montañeros 2-3 Racing Villalbés

Montañeros: Marcos; Diego Rodríguez (Moreta, m.46), Samu (Ogando, m.80), Longueira (Tomé, m.46), Luis Castro; Pablo Martínez (Pape, m.46), Dani Fernández; Jorge Otero (Antón Garda, m.59), Axel, Cañi; Adri Otero.

Racing Villalbés: Santomé; José Varela, Javi Varela, Vérez, Chans, Martín López; Javi Muíño (Melo, m.73), Brais Prieto, Make, Lansade (Sergio Otero, m.73); Adri Castro (Borja Míguez, m.85).

Goles: 0-1, m.11: Adri Castro; 0-2, m.19: Lansade; 0-3, m.45: Adri Castro; 1-3, m.49: Moreta; 2-3, m.65: Vérez, en propia puerta.

Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Amonestó a Diego Rodríguez (m.44) y Dani Fernández (m.66), del Montañeros; y a Adri Castro (m.22) y Make (m.42), del Racing Villalbés.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo 1 de Tercera RFEF disputado en Elviña Grande ante unos 250 espectadores.