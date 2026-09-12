Triunfo del Silva con la receta de este inicio (1-2)

Sidibé intenta regatear a Minibugy, portero del Silva JOSÉ PAZ (LA REGIÓN)

El Silva sumó los tres puntos ante el Barco (1-2) en un duelo que empezó ganando con un gol en propia meta y encarrió con la receta que tan bien le está funcionando en este inicio, centro de David García y remate de Pablo Agulló.

Los coruñeses saltaron bien al césped de Calabagueiros y llevaron el peso del partido en los primeros minutos ante un rival que buscaba la contra.

El 0-1 subió al marcador tras un centro de Iago Castro que pelearon Cano y Carro, y en el que el local Bin acabó realizando el último toque.

Minutos después, Agulló mandó al fondo de la red un saque de esquina botado por David García. Igual que en el Memorial Rogelio Ríos y que en la primera jornada.

La segunda mitad arrancó con el 1-2 de Santín y el Silva reculó en el tramo final, pero aguantó con una gran parada de Minibugy en el alargue.

La previa del domingo

El Montañeros recibe al Racing Villalbés (Elviña Grande, 12.30 horas) con la intención de sumar sus primeros puntos de la temporada. Además, se mide a un rival que el año pasado le superó con una goleada (0-4), por lo que las ganas de resarcirse son dobles tras la derrota inicial ante el Boiro.

Jairo Arias, técnico local, cuenta con la baja del lateral izquierdo Óscar, lesionado, y con la duda del delantero Iago Pérez, tocado. El Villalbés no podrá contar con Cadra.