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O Noso Fútbol

Previas | Reválida para el Arteixo tras su estreno positivo en Vilalba

Los de Noé López reciben al Estradense y el Silva visita al Barco

Santi Mendoza
Santi Mendoza
12/09/2026 08:34
Álex Ramos, atacante del Arteixo, en el debut liguero frente al Racing Villalbés
Álex Ramos, atacante del Arteixo, en el debut liguero frente al Racing Villalbés
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La segunda jornada del grupo 1 de Tercera RFEF se pone en marcha este sábado con participación de Arteixo y Silva.

Atlético Arteixo - Estradense (Ponte dos Brozos, 17.00 horas)

Llegaba el Arteixo al debut liguero con muchas incógnitas que despejar y el balance fue positivo. El equipo se mostró muy serio y sumó un punto en el campo del Racing Villalbés, actuación a la que espera dar continuidad esta tarde ante el Estradense.

Igual que en la primera jornada, el equipo rojiblanco se mide a un equipo que el pasado curso disputó el playoff de ascenso a Segunda RFEF. De hecho, fue su rival en una semifinal en la que salió vencedor por un global de 3-2 (0-1 en A Estrada y 2-2 en Arteixo tras prórroga).

Noé López, técnico local, cuenta con las bajas por lesión del portero Anxo, del lateral izquierdo Pablo Roibás y del delantero Frank.

Por su parte, el Estradense de Manuti González se desplaza a Arteixo sin el central Landeira, lesionado de larga duración por un problema en los ligamentos del tobillo y peroné. Tampoco estará uno de sus compañeros en la zaga, Ander Bellido, aquejado de una fascitis plantar, ni el mediapunta Marcos Míguez, con problemas de hombro.

En su primer partido de la temporada, el equipo de A Estrada cayó derrotado ante la Sarriana. Migui Fernández hizo el único tanto del equipo, que cedió por 1-3 frente a los recién descendidos.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Sergio - Casariego, Antonio, Quico, Pablo Ramos - Fabio, Óscar Varela, Queijeiro - Álex Ramos, Bruno Barbeito, Jairo Riveiro

Estradense: Pablo Brea - Ángel, Carabán, Matías, Pichi - Mario Prado, Migui Fernández - Porrúa, Rulo, Pedrosa - Edu Taboada

David García, centrocampista del Silva, en el partido contra el Céltiga

David García, eternamente en Tercera

Más información

Barco - Silva (Calabagueiros, 19.30 horas)

Tras empatar en casa contra el Céltiga, el Silva sigue su camino ante un Barco (Calabagueiros, 19.30 horas) que arrancó con triunfo por 0-1 frente al Arenteiro.

El central Seydi Mendes, que aún no está disponible para entrenar, es la única baja de un Silva que recupera al delantero Mouriño. En los visitantes se cae el centrocampista Carlos Cruz por sanción.

José Moure, suplente en el debut e indiscutible el pasado curso, es una de las posibles novedades en el once del Silva.

Alineaciones probables

Barco: Imanol Elías - Vilachá, Rabil Bin, Raúl Paz, Jony López - Raúl Arias, Raúl Paz, Diego Souto - Santín, Sidibé, Miguel Freiría

Silva: Minibugy - Fer Gordo, Pablo Agulló, David Buyo - Iago Castro, Hugo Baldomar, Moure, David García, Parafita - Cano, Rojo

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