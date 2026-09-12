Previa | Nuevo test a domicilio para un Victoria que ilusiona

Alma Reiriz, atacante del Victoria, en un partido de la pasada temporada GERMÁN BARREIROS

Tras vencer en su debut al Arratia (1-4), el Victoria vuelve a jugar de visitante. En esta ocasión el desplazamiento es más cercano, a Asturias para jugar contra el Real Avilés Industrial (La Toba 2 - Jesús Castro, 12.30 horas), un equipo que se estrenó con buena imagen pese a su derrota ante As Celtas (2-1), uno de los cocos de la categoría.

Javi Angeriz, técnico de las ‘cebras’ recupera para este partido a la lateral derecha Carla Amado, que se perdió el primer encuentro por motivos personales. Por contra, continúa de baja la centrocampista y capitana Lau López y tampoco estará en esta ocasión Inés, otra de las jugadoras de la sala de máquinas.

En el debut, el Victoria cuajó una muy buena primera mitad ante el Arratia y se adelantó con goles de Izard y Candela, que acertó desde el punto de penalti. Tocó sufrir algo más en la segunda, periodo en el que Itsaso Kumi recortó distancias para las vascas, pero Candela nuevamente y Lucía Mansilla cerraron el duelo en el añadido.

Por su parte, el Real Avilés empezó ganando en el campo de As Celtas con una diana de Nuria y vio como el equipo vigués le daba la vuelta en los últimos diez minutos con goles de Tatiana Cruz y Andrea Albiol. El pasado curso, el conjunto asturiano acabó antepenúltimo.

Alineaciones probables

Real Avilés Industrial: Paula Madrazo - Andrea, Eli, Ayuso, Rebe - Nuria, Pali, Mery - Amaya, Noa Díaz, Gloria

Victoria: Sol - Laura, Albita, Rio, Valeria - Inés, Peque - Alma, Bita, Izard - Candela