Equipos de Primera | El Victoria pulsa el botón de reseteo

Alberto Benito, centrocampista del Victoria, durante un partido de la pasada temporada GERMÁN BARREIROS

Sumido en una montaña rusa en las últimas temporadas, el Victoria pulsa el botón de reseteo con la idea de construir algo interesante a medio plazo. Tras descender, ascender y, nuevamente, caer a Primera Futgal, el equipo que dirige Miguel Taibo afronta la nueva temporada con varios de sus clásicos, pero también con muchas novedades.

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Los motivos han sido varios. Uno de ellos, el fin de ciclo para jugadores que habían sido muy importantes. También el empuje de la generación que viene por detrás, un Juvenil A que fue capaz de superar a equipos mucho más favoritos en Liga Nacional y ascendió a División de Honor.

La portería es el mejor ejemplo de este Victoria en el que solo dos jugadores nacieron antes del 2000. El titular en la primera jornada fue Izan Iglesias, que el pasado curso formó parte del Juvenil A del Arteixo. Espera su oportunidad Dani Pena, procedente del Sporting Burgo de la Segunda Futgal.

La línea más nutrida es la defensiva. Continúan los hermanos Mandayo (Miguel e Iván), Kike Calzado, Manuel Carballeira y Víctor Vilamea. Entre las novedades, la de más nombre es la de un Sergio Carballeira que en su día logró el ascenso con el Noia a Tercera RFEF.

Más allá de este hombre, que ya conoce bien la casa, promocionan al primer equipo los zagueros Manu Seoane, Aarón Pillado, Marcelo Trincado y Lucas Rey. Por su parte, Pablo Sánchez llega procedente del Orillamar, con quien disputó 23 partidos el pasado curso en Primera Futgal.

En el centro del campo han sido dos las renovaciones: Cayetano Torres y Alberto Benito. Ambos son jugadores jóvenes, igual que un Alejandro Dapia que promociona desde el juvenil o los recién incorporados Pablo de Juana (Xuventude Dorneda) y Mario Seoane (San Tirso). Este último viene con el rodaje de haber estado en la zona alta de la categoría superior.

Por último, en ataque continúan Manu Santiso —jugador más veterano del equipo con diferencia, a sus 32 años—, Mateo Pedraz, Dani Lagares ‘Pichu’ y Óscar de Castro. A ellos se le suma un Aarón Iglesias que también ascendió con el Juvenil a División de Honor, Dani Lado (Xuventude Dorneda) y Jacobo Mantiñán (Suevos). Este último ha convencido al Victoria tras marcar 43 y 20 goles, respectivamente, con el Suevos en Tercera y Segunda Futgal.

Así lo ve Taibo

El técnico es un año más Miguel Taibo, que asumió el banquillo en la primavera de 2024. No pudo evitar el descenso a Primera Futgal, pero el curso siguiente logró el ascenso en una emocionantísima eliminatoria final del playoff contra el Carral. El curso pasado empezó con muy buen pie en Preferente, pero una mala segunda vuelta culminada con una derrota en el partido definitivo, llevó al equipo al descenso.

Su estreno esta campaña tuvo lugar el pasado fin de semana en el campo del Olímpico y lo hizo con resultado de 1-1. “Fue un punto muy valioso en un campo y ante un rival siempre complicado. El equipo compitió en todo momento, pero sin mucha lucidez. Tenemos mucho margen de mejora”, valora Taibo.

Con respecto a los aspectos a trabajar, centra su mira especialmente en lo ofensivo: “Tenemos muchas caras nuevas y eso evidentemente lleva un tiempo. Debemos seguir creciendo día a día, intentar ser más sólidos en defensa y, sobre todo, creernos que en ataque podemos solventar más situaciones”.

Cuestionado por las ventajas e inconvenientes de llevar varios años en el banquillo, el técnico se sincera sobre una de las dificultades que debió enfrentar durante el pasado curso. “Este es un año de resetear al completo. El hecho de entrenar a excompañeros y amigos es muy complicado y crea ‘vicios’ que no se deben tener. Para mí es un año completamente nuevo, una sensación que no había tenido en estas dos temporadas anteriores. Veo un grupo humano increíble, con muchas ganas de trabajar y mejorar”, destaca Taibo.

Y en cuanto a la meta para este curso, prefiere centrarse en el día a día antes de pensar en una posición en concreto. “El objetivo es hacer un equipo cuanto antes. Intentar que todos sean competitivos, que todos sepan llevar la frustración y que vayan unidos de la mano para poder ganar partidos”, enfatiza.

En esta jornada, el Victoria recibe mañana (Elviña Grande, 16.15 horas) al recién ascendido Sada. Tras ello, el equipo de Santa Lucía continuará su periplo en liga con duelos ante Meirás, Relámpago y O Val. Este último también procede de Preferente.