El Arteixo suma también ante el Estradense (1-1)

Quico, central del Arteixo, se anticipa a Migui, mediapunta del Estradense JAVIER ALBORÉS

Dos partidos del Arteixo y dos empates. El equipo de Ponte dos Brozos se mostró nuevamente muy competitivo y sumó ante el Estradense (1-1) tras adelantarse en el marcador por medio de Álex Ramos y ver cómo igualaba Edu Taboada. Las mejores opciones para ambos equipos llegaron en el tramo final, con buenas intervenciones del portero local Sergio Varela y un lanzamiento de falta al palo de Juan Barros.

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Noé López introdujo dos novedades con respecto al equipo que empató en el estreno en Vilalba. La lesión de Frank llevó a Habib al centro del ataque y la baja de última hora de Fabio permitió a Ube disponer de la titularidad en el mediocampo.

Comenzó el partido con mucha igualdad y ambos equipos hicieron sus primeras aproximaciones al área rival mediante tiros desviados. El Arteixo generó un córner, pero el Estradense se fue estirando y dio los dos primeros sustos: un tiro fuera de Pedrosa, que había controlado en el punto de penalti tras un despeje dubitativo, y un contraataque en el que replegó a la perfección la zaga local.

Las ocasiones del equipo visitante iban tomando traza de ser cada vez más claras. En un saque de esquina, la pelota se paseó por el área y acabó en las botas de Mati, que remató casi sin querer, pero estuvo a punto de batir a Sergio Varela.

Ante esa dinámica, el Arteixo trató de estirarse y ganó algo de altura con balones largos al siempre peleón Habib. En una de esas acciones pudo acabar jugada con un tiro fuera del polivalente Pablo Ramos.

Y lo cierto es que desde ahí hasta el descanso, el equipo rojiblanco no sufrió nada en defensa. Incluso amenazó con un balón largo a Habib ante el que se mostró atento Pablo Brea al corte y con un par de centros que obligaron a la zaga a despejar.

Golpe de efecto

Tras una primera mitad más bien plana, era complicado pensar en un gol tempranero en la segunda mitad, pero cosas del fútbol, este llegó cuando se habían consumido poco más de 60 segundos de juego. Pablo Ramos sacó un centro desde banda derecha, el remate de cabeza de Habib se convirtió en un balón perfecto al segundo palo y allí apareció Álex Ramos para meter el pie izquierdo y hacer el 1-0.

El gol despertó al Estradense, que se vio durante unos minutos sin puntos con dos partidos ya disputados. Los de Manuti González trataron de subir el ritmo y optaron por un plan tan clásico como muchas veces efectivo, los centros al área. De esa forma lograron el empate tras un rápido saque de falta, envío de Ángel al primer palo y remate del ‘9’, Edu Taboada.

Los visitantes recogieron rápido el balón, muestra de que tampoco les valía el empate y siguieron a la carga, pero el Arteixo mostró personalidad y no se dejó someter. Eso sí, les tocó sufrir durante un arreón del Estradense.

Pero ahí estuvo Sergio Varela para detener con dos grandes paradas el lanzamiento de falta de Pedrosa y un peligroso tiro dentro del área de Álex Seijo. También tuvieron su mérito los centrales, Quico y Antonio. El ex del Compostela taponó un tiro de Edu y el ‘abuelo’ de la Tercera RFEF molestó lo justo a Seijo para que no rematara cómodo.

Ya en el añadido, cuando el Arteixo parecía dar por bueno el punto, estuvo a punto de llevarse los tres. Bruno Barbeito forzó una falta junto al pico derecho del área y Juan Barros buscó un lanzamiento bajo. El balón iba con veneno y, tras no tocar en nadie, se estrelló en el palo largo. Tuvo fortuna Brea en el rechace, que le cayó directamente en las manos.

Al final, 1-1, dos puntos en dos partidos y la sensación de que el equipo tiene un gran espíritu competitivo pese a estar en claro proceso de construcción.

Atlético Arteixo 1-1 Estradense

Atlético Arteixo: Sergio Varela; Pablo Ramos (Hugo Cebrián, m.85), Quico, Antonio, Casariego; Óscar Varela; Ube (Zoe, m.90), Queijeiro; Jairo Riveiro (Juan Barros, m.59), Habib (Bruno Barbeito, m.59), Álex Ramos (Dani Suárez, m.90).

Estradense: Pablo Brea; Ángel, Carabán, Mati (Sergio, m.46), Pichi (Rachu, m.62); Raúl (Carreira, m.62), Mario Prado (Mella, m.62); Porrúa (Álex Seijo, m.81), Migui, Pedrosa; Edu Taboada.

Goles: 1-0, m.47: Álex Ramos; 1-1, m.60: Edu Taboada.

Árbitro: Castro Gómez (Lugo). Amonestó a Álex Ramos (m.15), Antonio (m.63), Pablo Ramos (m.83), del Atlético Arteixo; y a Mati (m.7), Mario Prado (m.53), Carabán (m.61) del Estradense.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo 1 de Tercera RFEF 2026-27, disputado en Ponte dos Brozos ante unos 250 espectadores.