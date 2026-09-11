Equipos de Primera | El Marte persigue la esencia del juego

Amir Sánchez, centrocampista del Marte, elude a un rival en su anterior etapa en el club QUINTANA

Pese a que no ha empezado de la mejor manera, con una derrota por 3-1 frente al Imperátor, el Marte espera dejar su sello en su tercera temporada en Primera Futgal. Todo ello, sin renunciar a un estilo de juego que representa a la perfección a su entrenador, Óscar ‘La Magia’ Martínez. El técnico espera ir construyendo un equipo reconocible con el paso de las jornadas, siempre con el balón por bandera.

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Tras lograr el ascenso en 2024, el Marte cuajó un primer curso muy sólido y acabó en octava posición. Le tocó sufrir bastante más la pasada campaña, en la que certificó la permanencia con una jornada de margen y acabó decimotercero. Ahora, el objetivo es evitar cualquier tipo de sufrimiento y soñar con cotas mayores. Y para ello, el equipo de Monte Alto ha construido una plantilla experimentada y amplia. Un total de 25 futbolistas, de los cuales quince han renovado y diez son nuevos fichajes.

En portería están Samuel Arias, que el pasado curso ya participó en 18 encuentros, y un Juan Amor que llega procedente del Victoria. Con las ‘cebras’ disputó las últimas jornadas de Preferente tras empezar el curso en As Pontes.

La línea defensiva cuenta un año más con los laterales derechos Samu Prado y Javi Barral. También ha habido varias renovaciones en la posición de central, como las de Xabi Roldán, Adrián Lopito o Iago Pedrós, a quienes se suma un Pablo Vázquez que cuenta con experiencia en la categoría (Cultural Maniños) y que viene de ser pieza clave en el Liceo Monelos de Segunda Futgal. Para el lateral izquierdo, el gran especialista es Pablo Prado, jugador que el pasado curso aportó además tres goles.

El Marte también ha apostado por la continuidad en el centro del campo, donde Adrián Martínez, David Piña y Jacobo Pintos renovaron su vínculo. Eso sí, se incorporan Pablo Soto, jugador que procede del Comercial de la Tercera Futgal lucense y que ya ha disfrutado de su primera titularidad, y un Toni Insua que viene de ascender con el Visantoña a Segunda Futgal y en su día fue jugador del Fabril.

En la mediapunta, una renovación —Pablo Tojo— y dos caras nuevas. Se trata de un ex como Miguel Morán, que se encontraba en el Sporting Ciudad, y de Álex Ares, jugador con experiencia de Segunda B/RFEF y Tercera División/RFEF que apunta a ser diferencial en la categoría.

También cuenta con mucha experiencia en una categoría superior (Preferente) el extremo Xian Alvite, quien era capitán del San Tirso. Los renovados Andresín —pasado en Tercera— y Martín Reborido, Amir Sánchez (Sporting Ciudad y ex Marte) y Juanjo Toro sumarán también su fútbol en las posiciones ofensivas de banda.

Por último, el Marte ha firmado a dos delanteros centros para competir el puesto con el renovado Marcos del Río. Uno es Hugo Rodríguez, que llega procedente del Narón, y el otro Pablo Mato, quien el pasado curso jugaba en el fútbol regional de la Comunidad Valenciana.

Así lo ve Óscar

La temporada oficial ya ha empezado, por lo que el técnico ofrece una valoración de la derrota ante el Imperátor. “El partido me jorobó desde antes de jugarlo, ya que nos faltaba muchísima gente. Hicimos un equipo muy competitivo, pero teníamos siete bajas, todas por vacaciones, cosa que en el Marte aprobamos sin ningún tipo de duda. Esta es una categoría no profesional y los jugadores tienen que disfrutar de ese tiempo”, inicia.

“El plan de partido pasaba por lo que sucedió en un inicio. Buscábamos adelantarnos y después jugar un poco con los tiempos. Pudimos aumentar la ventaja, pero no se dio y el Imperátor reaccionó muy bien, acabó siendo superior y remontó merecidamente. Me gustó mucho lo que hicieron; es digno de elogiar el apostar por un tipo de juego tan combinativo, en un campo tirando a pequeño y con jugadores tan jóvenes”, enfatiza Óscar Martínez.

"Es de elogiar que el Imperátor apueste por un juego tan combinativo y con jugadores tan jóvenes" Óscar Martínez, entrenador del Marte

Con respecto al estilo de juego, tiene claro lo que le gustaría ver de su equipo. “Queremos ser dominadores, tener mucha pelota y, a través de la misma, ser protagonistas. Creemos en la esencia del juego y de los jugadores. Creemos en la pelota, lo trasladamos a los entrenamientos y queremos hacerlo en los partidos. El otro día fue complicado por el rival y por nosotros mismos. No tener capacidad ofensiva en el banquillo nos daba una sensación de no poder cambiar las cosas o ciertos aspectos. Queremos que los jugadores sean felices a través de la pelota”, recalca.

Cuestionado por lo que deben trabajar para obtener mejores resultados que en el debut, apunta: “Debemos insistir en el balón, el espacio, el tiempo, los compañeros y los rivales. Y a partir de ahí, darle sentido al juego. Por plantilla y por creencias, debemos ser protagonistas del partido”.

Por último, Martínez desvela que el objetivo es estar en la zona media-alta de la clasificación. “Dentro de la humildad que caracteriza a este club, que creo que queda patente en todo nuestro entorno, hemos juntado una plantilla inimaginable para la categoría y este equipo. Hay jugadores con un nivel bastante bueno en todos los aspectos y estamos con muchas ganas, por lo que no debemos esconder la capacidad que tenemos. Estar en la zona alta con los equipos de renombre que hay es complicado, pero creo que nuestro deber es luchar por las siguientes posiciones”, reflexiona.

En la segunda jornada, el Marte recibirá este domingo en Torre 2 (16.00 horas) al Numancia de Ares, equipo que en su debut también se fue de vacío ante el Eume. Después, los de Monte Alto jugarán un nuevo derbi coruñés ante el Orillamar, para a continuación recibir al San Sadurniño. Los derbis de Monte Alto, ante Sporting Coruñés y Torre, tendrán lugar en la novena y décima fecha.