El Bergan ya conoce su penúltimo obstáculo hacia la Copa del Rey

Nacho Pastor, jugador del Bergantiños, durante el partido ante el Leioa del pasado miércoles MAR CASAL

El sorteo celebrado esta mañana ha deparado para el próximo miércoles un UD Santa Marta-Bergantiños en los octavos de final de la Copa RFEF. De esta forma, el equipo carballés se enfrentará nuevamente a un equipo de Tercera RFEF en su camino hacia la Copa del Rey. Si supera esta ronda, solo tendrá que pasar una más para disputar el gran torneo por eliminatorias del fútbol nacional.

Los otros enfrentamientos de octavos de final en esta fase nacional son: Derio-Salamanca UDS, Terrasa-Binéfar, Comillas-Sestao River, Orihuela-Murcia, Atlético Saguntino-Navalcarnero, Recreativo de Huelva-Cacereño y Conil-Dos Hermanas 1971.

Para llegar hasta aquí, el Bergantiños se hizo primero con el título autonómico tras vencer a Montañeros (1-3), Silva (0-2), Racing Villalbés (0-8) y Boiro (1-3). Eso le dio billete para la fase nacional, donde se impuso sin problemas en dieciseisavos al Leioa (5-0) vasco.

Su próximo rival, el Santa Marta de Tormes (Salamanca), remontó en dieciseisavos ante el Vimenor (2-1). En su competición, el grupo VIII de la Tercera RFEF, disputó el curso pasado los playoffs de ascenso, pero quedó apeado en semifinales ante el Guijuelo.