Un Bergantiños muy efectivo tras el descanso apea de la Copa Federación al Leioa vasco

Una acción de Manu Berrocal durante el partido entre Bergantiños y Leioa Mar Casal

El Bergantiños ya está en octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación tras golear por 5-0 al conjunto vasco del Leioa. El marcador es un tanto engañoso por cuanto la primera mitad resultó bastante igualada, al punto de que hasta el minuto 45 no llegó el primer gol del partido, obra de Danil Ankudinov al transformar un claro penalti.

David García, eternamente en Tercera Más información

De salida quedó patente la amplitud del plantel carballés, toda vez que Simón Lamas introdujo hasta ocho cambios con respecto al once inicial que sacó el pasado domingo en el campo del Gernika. Los únicos tres jugadores que repitieron fueron Nacho Pastor, Koke Saiz y Daniel Onyia. El centrocampista fue de lo mejor de su equipo y no salió en la segunda por unas molestias en una rodilla a raíz de un encontronazo sufrido en uno de los últimos lances de los primeros 45 minutos.

Fue una primera mitad bastante equilibrada en la que el Bergan trató de imprimir un ritmo alto en la circulación de balón pero se topó con un rival que, pese a militar en categoría inferior (Tercera Federación), se mostró como un equipo bien organizado que desplegó una presión asfixiante.

Así las cosas, las aproximaciones de peligro tardaron en llegar, al punto de que el primer disparo a puerta se produjo en el minuto 23 y fue obra del visitante Arroyo. A renglón seguido llegó la ocasión más clara de los carballeses tras un robo de Daniel en el centro del campo en el que el balón acabó llegando a Adri, quien dentro del área regateó al portero pero su posterior disparo fue sacado casi bajo palos por el capitán visitante Ander. Superada la media hora fue Balsa el que tiró alto en inmejorable posición a pase de Koke.

En el 44 llegó la jugada que cambiaría la suerte del partido. Fue después de un lanzamiento de córner en el que un defensor se colgó en Aarón y lo derribó. El claro penalti lo tiró Ankudinov engañando al meta Markel y poniendo el 1-0.

Nada más empezar la segunda mitad el Leioa recibió otro mazazo en un perfecto remate de Koke desde dentro del área. El propio Koke hizo el tercero en el 56 de un perfecto lanzamiento cruzado, acabando así con la resistencia de un Leioa que en este período pareció acusar el cansancio y la gran efectividad del cuadro carballés que, ahora sí, dejó patente la diferencia de categoría.

El 4-0 llegaría en una jugada a balón parado y lo marcó Balsa con un remate en el primer palo a la salida de un saque de esquina. La goleada la cerró Kelechi con un lanzamiento curvado al palo largo.