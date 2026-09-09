El Bergantiños afronta el siguiente reto en su camino hacia la Copa del Rey

Los jugadores del Bergantiños celebra uno de los goles ante el Villalbés RXN FOTO

El Bergantiños continúa esta tarde (19.00 horas) su camino rumbo a la Copa del Rey 2026-27. El conjunto carballés afronta la primera eliminatoria de la fase nacional de Copa Federación contra el Leioa vasco con el aliciente de hacerlo ante su público, en As Eiroas. El Bergan parte como favorito para la eliminatoria dado que es el equipo de superior categoría de los dos (Segunda contra Tercera Federación), aunque, como suele decirse, a partido único cualquier cosa puede pasar.

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El Leioa accedió a la competición gracias a su buen coeficiente la temporada pasada en el Grupo 4 de Tercera. El conjunto vasco llega a este encuentro tras estrenarse en la competición doméstica con un 1-1 a domicilio contra el Lagun Onak. Como curiosidad, su entrenador, Josu Juste, tiene apenas 26 años y hasta este verano era jugador del primer equipo. Canterano del club, decidió cambiar las botas con las que marcó nueve goles en los últimos dos cursos por la pizarra.

Por su parte, el Bergantiños debutó en la Segunda Federación 2026-27 con un empate a dos en el campo del Gernika este pasado fin de semana. Pachón y Barandiaran (en propia puerta) hicieron los goles del conjunto carballés, que intentará volver a ganar delante de su público esta tarde contra el Leioa, así como este fin de semana en la segunda jornada de liga. “Vai ser unha semana importante para nós porque volvemos a xogar na casa e facémolo dúas veces. O primeiro obxectivo é pasar de ronda e, sobre todo, facer unha gran actuación diante da nosa xente”, afirma el técnico del Bergan, Simón Lamas.

El Bergantiños mantiene abierta su campaña de abonados de cara a la presente temporada. Por el momento son alrededor de mil personas las que se han hecho socias del club carballés en sus distintas modalidades. Todas ellas podrán recoger hoy antes del encuentro de Copa Federación los carnets físicos. Todo aquel que quiera darse de alta como abonado y todavía no lo haya hecho también lo podrá hacer hoy.