Nace ABAY, un centro multidisciplinar apto para todo el mundo

Centro ABAY de entrenamiento Patricia G. Fraga

El centro de entrenamiento y fisioterapia ABAY está a punto de abrir sus puertas en la calle Pedro Galán Calvete, en el barrio coruñés de Monte Alto. Al frente, cuatro socios con una estrecha vinculación tanto con el deporte en general como con el fútbol y el Dépor en particular.

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Andrés Becerra, jugador del Sporting Coruñés y preparador físico del Juvenil B del Deportivo, Yago Pardo, entrenador personal con pasado en Club del Mar y Calasanz, Álex Carballo, preparador físico del Fabril, y Borja Souto, entrenador en las categorías inferiores del Deportivo, son las cuatro personas al frente de este nuevo proyecto.

Cada uno de ellos adaptará sus horarios en el centro al resto de su vida profesional y personal. Borja, a priori, tendrá un cargo más administrativo, mientras que Andrés, Yago y Álex se repartirán los horarios de entrenamientos personales. Junto a ellos empezarán a trabajar también tres fisioterapeutas y, próximamente, un especialista en nutrición.

El local, que anteriormente era un centro educativo con una piscina interior, cuenta con cerca de 400 metros cuadrados de superficie utilizable. "Lo reformamos entero y lo convertimos en un centro multidisciplinar con dos salas de fisioterapia, tres salas de entrenamiento, vestuario masculino y femenino y un baño adaptado", explica Andrés. Pero las instalaciones no se quedarán ahí, ya que en ocasiones alquilarán campos de fútbol en la Torre para llevar a cabo trabajos más específicos.

Por el perfil de los propietarios, una gran parte de la clientela se espera que pertenezca al mundo del fútbol. "Gente de Primera Regional, compañeros míos, de la cantera del Dépor... Ahí vamos a tener un nicho grande", reconoce Andrés Becerra. Pero también habrá otro tipo de público, como "gente mayor que viene por las mañana a hacer un entrenamiento más funcional para tener una vida más saludable y con menos dolores. O de otros deportes como natación, pero también a personas que quieren cambiar sus hábitos diarios, desde las que lo necesitan por prescripción médica como las que quieren realizar un cambio en su vida".

Centro ABAY de entrenamiento Patricia G. Fraga

Cuatro vertientes

ABAY cuenta con cuatro vertientes o tipos diferentes de trabajo, según explica Andrés: entrenamiento personal, entrenamiento funcional, fisioterapia y rendimiento deportivo, más destinada a gente que practica deporte a un nivel más alto de la media. “La cuarta vertiente sería más la del rendimiento deportivo. Mi compañero tiene gente que hace atletismo a nivel sénior o tuvo en su momento a gente de bádminton del Club del Mar, gente de natación y también del fútbol”, añade Becerra.

Además de entrenamientos individuales, también dispondrán de algunas opciones en parejas, tríos o incluso grupos reducidos. Los precios de cada sesión de entrenamiento todavía no se han acabado de definir, pero se hará próximamente.

El centro lleva abierto desde el pasado 1 de septiembre, trabajando con clientes que ya tenían previamente en sus anteriores centros o con gente que tenían más o menos fija y decidieron cambiarse a ABAY con sus entrenadores. La inauguración oficial apunta a ser la próxima semana, en torno al día 14 de septiembre.

“La idea es darle caña a esas cuatro vertientes para poder abarcar cualquier perfil de persona que quiera entrenar. Hicimos una inversión grande en material porque consideramos que es fundamental para acercarnos a las necesidades individualizadas de cada persona”, sentencia Andrés Becerra.