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O Noso Fútbol

La resaca de la jornada 1 en Tercera: "Me agradó ver las ganas de ir a por el partido"

Diego Armando, entrenador del Silva, destaca la sensación de equipo que dieron pese a las novedades y el inconformismo que mostraron

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/09/2026 21:42
Diego Armando García, entrenador del Silva, durante el duelo ante el Céltiga
Diego Armando García, entrenador del Silva, durante el duelo ante el Céltiga
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Los equipos coruñeses no pudieron debutar con victoria en la Tercera RFEF 2026-27. El Silva empató en casa ante el Céltiga (1-1), el Arteixo también logró un punto en el campo del Racing Villalbés (0-0) y el Montañeros cedió ante el Boiro (3-2). A continuación, el análisis de los entrenadores.

Diego Armando García (Silva): "Me llamó la atención la intensidad a estas alturas, el ritmo fue muy alto de ambos equipos. Presentamos bastantes novedades en el campo, pero dimos sensación de equipo en todo momento y nos quedamos con esto; a partir de aquí, a mejorar. Me agradó ver las ganas de ir a por el partido en los minutos finales, en los que tuvimos varias situaciones claras de gol, una de ellas al palo".

Noé López (Atlético Arteixo): "Un equipo como el Villalbés en su casa apenas nos creó ocasiones. Respondimos bien, aunque nos costó tener el balón y llegar a situaciones en las que podríamos hacer más daño. Los equipos no están al 100% al principio, y nosotros todavía menos por empezar de cero y tener jugadores que llevan pocas sesiones al incorporarse tarde".

Jairo Arias (Montañeros): "Fue un partido de empate, pero por detalles se nos escapó el punto. Tenemos que mejorar en determinados aspectos micro para poder competir mejor y que no se nos vayan puntos. Dos de los tres goles vienen de saques de banda, y ya nos pasó algo similar en pretemporada contra el carral, por lo que está claro que es un aspecto a mejorar y desde hoy trabajaremos en ello".

"Al equipo no tengo nada que reprocharle. Somos conscientes de que nuestra mejor versión va a llegar y, cuando llegue, seremos muy complicados. Seguir trabajando como hasta ahora y seguir progresando es nuestro objetivo".

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