La alineación de DXT y el once ideal de la jornada 1 en el Fantasy de Tercera RFEF

Iago Castro, carrilero derecho del Silva, durante el partido ante el Céltiga QUINTANA

La Tercera RFEF cuenta esta temporada en su grupo 1 con la posibilidad de participar en un Fantasy, juego online en el que los usuarios deben conformar, cada jornada, un once con los futbolistas que participan en la Liga.

DXT Campeón se ha querido sumar a esta iniciativa de App O Club y el medio digital Non Vale Furar, de forma que participará en la llamada Liga Galicia, donde todos los usuarios pueden competir a la vez con un presupuesto de 70 millones cada jornada.

Tener más o menos suerte dependerá del acierto, pero sobre todo de los equipos coruñeses, pues la participación está sujeta a reglas autoimpuestas. Silva, Arteixo y Montañeros gozarán de protagonismo por igual, con tres futbolistas alineados por jornada, el máximo que permite el juego. Para completar el once, los otros dos hombres serán de cualquiera de los 16 clubes restantes, pero con la condición de haber jugado en algún momento de sus carreras en los equipos coruñeses.

La jornada

En este debut, la redacción de O Noso Fútbol optó por un 3-4-3 con Minibugy (Silva), Iago López (Sarriana y ex del Montañeros), Iván Vázquez (Lalín y ex del Arteixo), Jairo Riveiro (Arteixo), Dani Fernández (Montañeros), David García (Silva), Fabio (Arteixo), Jorge Otero (Montañeros), Adri Otero (Montañeros) y Habib (Arteixo). En total, el equipo hizo 40 puntos con el goleador Dani Fernández como jugador más destacado. Un guarismo que significa el puesto 308 en la general.

El once ideal de la jornada ha sido el formado por Imanol (Barco), Yosi (Boiro), Agulló (Silva), Iago Parga (Sarriana), Xabi (Lalín), Souto (Barco), Bellido (Antela), Lucas (Pontevedra B), Yago Insua (Boiro), Eloy (Lalín) y Sidibe (Barco).

Por su parte, el usuario más destacado de la jornada alineó a Pío (Antela), Dopico (Somozas), Pucho (Antela), Bena (Barco), Rabil (Barco), Osián (Sarriana), Charli (Antela), Oute (Pontevedra B), Cellerino (Gran Peña), Álex Pérez (Sarriana) y Fer Iglesias (Pontevedra B) e hizo 77 puntos.