El resto de la jornada | El Vizoño se desata con cinco goles a partir del minuto 80

Imagen del Relámpago-Sporting Coruñés, uno de los partidos de la primera jornada del grupo 1 de Primera Futgal GERMÁN BARREIROS

El primer domigo de competición en Preferente, Primera Futgal y División de Honor Juvenil dejó sensaciones dispares para los equipos de la delegación coruñesa. Así han sido los resultados y goleadores de los 16 partidos.

Preferente Futgal - Grupo 1

Órdenes-Galicia Mugardos (1-1): Un gol de penalti de Pablo Pastur en el minuto 89 rescató un punto para el Órdenes, que se vio sorprendido en la primera parte con una diana de Iago Seijo.

Betanzos-Puebla (0-0): Los del García Hermanos no pudieron pasar del empate en su primer compromiso.

Negreira-Paiosaco (3-1): El equipo larachés igualó el tanto inicial de Xabi Sánchez por medio de Dani Carnota, pero cedió ante el empuje del Negreira, que resolvió con goles de Rulo y Hugo Suárez.

Burela-San Tirso (0-1): Un tanto de Denis dio el triunfo a los de Abegondo.

Carral-Arzúa (1-1): O Castro volvía a ser de Preferente en plena semana de las fiestas y Jacobo González rescató un punto en el alargue. El 0-1 fue obra de Eloy Díaz.

Sofán-Miño (2-1): Los carballeses voltearon el marcador —había marcado Carracedo— con un tanto de Alexandre de penalti y otro de Javichu en el tiempo añadido.

Primera Futgal - Grupo 1

Relámpago-Sporting Coruñés (0-2): Buen inicio del equipo de Monte Alto, que se impuso en este derbi coruñés con goles de Mike García y Carlos Alberto Morán.

Imperátor-Marte (3-1): Los de la Sagrada Familia tuvieron la capacidad de remontar el gol inicial de Piña. Marcaron Varito, Jorge Villar y Mario.

Almeiras-Sada (0-1): En el duelo entre recién ascendidos, el Sada se impuso con gol de David Agrelo.

Orillamar-San Sadurniño (2-3): Pese a adelantarse en dos ocasiones por medio de Adam y Gabriel, el Orillamar cedió ante un rival en el que marcaron José Toimil (2) y Christian Fernández.

Meirás-Torre (0-0): Empate sin goles en el debut de Jacobo Barallobre como técnico del Torre.

Olímpico-Victoria (1-1): Santiso adelantó a los visitantes en el primer minuto y Álex Pérez igualó la contienda ante su exequipo.

Primera Futgal - Grupo 2

Sporting Cambre-Cacheiras (2-0): Bruno y Gonzalo dieron la primera alegría del curso al Sporting Cambre.

Vizoño-Racing San Lorenzo (5-1): Seguramente, el partido de la jornda. Los visitantes se adelantaron con gol de Thiago y el Vizoño remontó con un póker de Licky y un tanto de Brichu.

Club do Mar-Luaña (5-0): Cómodo triunfo de los de Caión. Marcaron Totó, Carballeira, Ashier y Martín Baldomir, por partida doble.

DH Juvenil - Grupo 1

Bansander-Ural (0-3): Magnífico partido del Ural en su vuelta a la categoría. Goles de Mateo Caamaño, Hugo Cotelo y Roi Cabada.