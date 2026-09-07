David García, eternamente en Tercera

David García (Sada, 1991) lleva en Tercera División/RFEF desde la temporada 2010-11. Esto quiere decir que con el Silva acaba de iniciar su 17º curso consecutivo en la categoría, un número al alcance de muy pocos. Y lo ha hecho con buen pie, sirviendo una asistencia a Pablo Agulló en el empate ante el Céltiga (1-1).

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“Es un buen punto, teníamos enfrente a un rival que se reforzó muy bien y que creo que va a dar mucho que hablar. A nivel ofensivo, tenemos que tratar de sacarle más partido a nuestro juego, que es un arma que todos sabemos que tenemos. Es clave, sobre todo en A Grela, generar más situaciones de ese estilo. Pero insisto en que el Céltiga es un rival rocoso, que sabe a lo que juega. En la segunda parte se abrió todo un poco más y pudo caer hacia cualquiera de los lados”, valora el centrocampista.

En el Memorial Rogelio Ríos ante el Paiosaco ya había puesto un balón parado que Agulló remató a gol, algo que repitieron en esta primera jornada. “Cuando firmas por un equipo como este y ves que llega Agulló, es una alegría. Sabes que si el balón parado está bien puesto, hay muchas opciones de que acabe marcando. No quiero dar número de goles, pero va a rematar mucho y va a generar oportunidades”, asegura David García.

A lo largo de su trayectoria sénior, el sadense ha pasado por diez equipos: Somozas, Fabril, Órdenes, Bergantiños (dos etapas), Pontevedra, Racing Villalbés (dos etapas), Laracha, As Pontes, Arzúa y Silva. Esta es también su segunda experiencia en A Grela, donde dice sentirse más cómodo que en cualquier otro lugar. “Lo siento como si fuera mi casa y lo pongo por delante de todos los clubes en los que he estado. De hecho, cuando me fui hace tres años, me quedó muy mal sabor de boca. No me arrepentí, ni mucho menos, pero sabía que en cualquier momento iba a volver a este club”, reflexiona.

El centrocampista destaca especialmente la calidad humana de las personas que forman el club: “Hay un grupo estupendo y gente en la directiva como Chechu, Luis o Chicho, que siempre están ahí y hacen que el club sea especial. No me quiero olvidar tampoco de Jorge Vallo y su bar, ni de amigos que tengo en plantilla como Brais Lema y Joao Paulo”.

David tiene su vida íntimamente ligada al entrenamiento. Es su profesión en el centro DAGA y también una de las claves por las que acumula 17 cursos consecutivos en categoría nacional. “Estoy orgulloso de poder seguir compitiendo en esta categoría. Me lo 'curro', porque también entreno mucho por mi cuenta y trato de estar en la mejor forma posible. No me gustaría acumular un año más de cualquier manera, eso lo tengo claro. Lo que quiero es, domingo a domingo, ver que compito y estoy en buena disposición de hacerlo contra chavales a los que llevo quince años. La verdad es que sigo jugando con la misma ilusión que en mi primera temporada”, apunta el jugador de 35 años.

Sobre su futuro, no se pone fecha de caducidad, pero reitera la condición. “Ojalá pueda jugar el máximo tiempo posible. Pero sí que es cierto que los años que vaya a estar, quiero dar un buen nivel. Si en algún momento veo que no estoy rindiendo como debería, seré el primero en dar un paso al lado. Por ahora me sigo viendo muy bien y me están respetando las lesiones, algo que es clave, así que voy a seguir poniendo todo de mi parte para que me llames dentro de cinco años y me preguntes que cuándo lo dejo”, comenta entre risas.

¿Estuvo cerca el salto?

Su trayectoria obliga a una pregunta: ¿tuvo alguna vez la oportunidad de jugar en Segunda B o Segunda RFEF? La respuesta, por mucho que pueda sorprender, es “nunca”. “La verdad es que no. En estos 17 años todas las ofertas que tuve fueron de esta categoría, pero estoy orgulloso de haber formado parte de un montón de clubes que me trataron muy bien y en los que pude hacer grandes amistades”, destaca.

Sí tuvo la oportunidad de disputar tres playoffs de ascenso, uno con el Pontevedra y dos con el Racing Villalbés, pero no le ha llegado la oportunidad. “Sí que ha habido entrenadores como Chollas, que es de los mejores que tuve, o Javi Oreiro, que me mostraron su extrañeza porque nunca tuve la oportunidad, pero no me puedo quejar. Hubo tres años en los que fui convocado con la selección gallega UEFA, algo que fue un orgullo y que sentí como un premio a tantos años… Pero sí que queda esa espinita, quizá. El año que estuve en el Fabril fue el momento clave, yo creo, porque tuve una lesión grave de hombro que me condicionó y después llegó el entrenador que había tenido en juveniles, José Luis Devesa, y dijo que no contaba conmigo pese a tener contrato”, rememora.

Pese a ello, David se muestra más que satisfecho con la trayectoria que está firmando: “Habría estado bien ver si tenía el nivel para poder estabilizarme en una categoría más, pero siento que he tenido una grandísima suerte por tener la oportunidad de competir en Tercera, que es una competición muy bonita. Me siento orgulloso al echar la vista atrás”.

Su presente es el Silva, con quien disputará la segunda jornada este sábado (19.30 horas) en Calabagueiros frente a un Barco que empezó con triunfo contra el Arenteiro.