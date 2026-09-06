Primer domingo de competición en DH Juvenil, Preferente y Primera Futgal

El Victoria cedió ante el Deportivo (1-6) en el partido de la DH Juvenil disputado ayer sábado PATRICIA G. FRAGA

La División de Honor Juvenil se puso en marcha en su grupo 1 con un Victoria-Deportivo en el que el conjunto blanquiazul se impuso por un claro 1-6. Los goles fueron obra de Frank Iglesias (2), Miguel de Labra (2), Diego Martínez (2) y Mario Álvarez (1). Hoy, el Ural visita al Bansander a las 12.30 horas.

También es el primer fin de semana de competición en la Preferente Futgal, donde todos los equipos de la delegación coruñesa debutan este domingo: Órdenes-Galicia Mugardos, Betanzos-Puebla, Negreira-Paiosaco, Burela-San Tirso, Carral-Arzúa y Sofán-Miño.

Por su parte, la Primera Futgal se pone en marcha en los dos grupos que tienen representación coruñesa. En el 1, los duelos en los que hay algún implicado son: Relámpago-Sporting Coruñés, Imperátor-Marte, Almeiras-Sada, Orillamar-San Sadurniño, Meirás-Torre y Olímpico-Victoria.

También hay equipos en el grupo 2, como un Sporting Cambre que abre en casa frente al Cacheiras; el Vizoño, que recibe al Racing San Lorenzo y el Club do Mar, local en el Municipal de A Laracha ante el Luaña. El otro es el Sporting Meicende, que se estrenó ayer con empate en el campo del Boimorto (2-2). Los de Maikel Naujoks remontaron el tanto inicial de Julián Leis con goles de Djibril y Enzo Pettofrezza, pero Antonio Vila rescató un punto para los locales.