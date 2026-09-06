Inmejorable puesta en escena del Victoria en la categoría de bronce (1-4)
El equipo de Javi Angeriz se impuso al Arratia con goles de Izard, Candela por partida doble y Lula
El Victoria empezó de la mejor manera posible su andadura en la Segunda RFEF femenina con un triunfo ante el Arratia (1-4). Los goles del equipo coruñés fueron obra de Izard, Candela por partida doble y Lula.
Los dos equipos son recién ascendidos y depararon un choque cargado de emoción. Tuvo además dos partes muy diferentes, pues en la primera el Victoria se marchó con 0-2 y debió haber hecho algún gol más. Aun así, la ventaja era ya importante gracias a los tantos de Izard y Candela.
En la segunda mitad, el equipo coruñés entró algo peor, mientras que su rival realizó una modificación táctica que le permitió crecer. A través de una mayor profundidad en banda, obligó al Victoria a recular, hizo el 1-2 y dispuso de alguna ocasión para empatar.
No amedrentó eso al equipo de Javi Angeriz, que aguantó bien en un contexto de altas temperaturas y resolvió el choque con dos goles al contraataque. El 1-3 fue nuevamente de Candela con una vaselina y Lula puso el 1-4 definitivo.
Habrá que esperar para el estreno del Victoria en A Coruña, pues en la segunda jornada será nuevamente visitante, esta vez ante el Real Avilés.