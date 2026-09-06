Inmejorable puesta en escena del Victoria en la categoría de bronce (1-4)

Las jugadoras del Victoria celebran el triunfo ante el Arratia CEDIDA

El Victoria empezó de la mejor manera posible su andadura en la Segunda RFEF femenina con un triunfo ante el Arratia (1-4). Los goles del equipo coruñés fueron obra de Izard, Candela por partida doble y Lula.

Los dos equipos son recién ascendidos y depararon un choque cargado de emoción. Tuvo además dos partes muy diferentes, pues en la primera el Victoria se marchó con 0-2 y debió haber hecho algún gol más. Aun así, la ventaja era ya importante gracias a los tantos de Izard y Candela.

En la segunda mitad, el equipo coruñés entró algo peor, mientras que su rival realizó una modificación táctica que le permitió crecer. A través de una mayor profundidad en banda, obligó al Victoria a recular, hizo el 1-2 y dispuso de alguna ocasión para empatar.

No amedrentó eso al equipo de Javi Angeriz, que aguantó bien en un contexto de altas temperaturas y resolvió el choque con dos goles al contraataque. El 1-3 fue nuevamente de Candela con una vaselina y Lula puso el 1-4 definitivo.

Habrá que esperar para el estreno del Victoria en A Coruña, pues en la segunda jornada será nuevamente visitante, esta vez ante el Real Avilés.