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O Noso Fútbol

Inmejorable puesta en escena del Victoria en la categoría de bronce (1-4)

El equipo de Javi Angeriz se impuso al Arratia con goles de Izard, Candela por partida doble y Lula

Santi Mendoza
Santi Mendoza
06/09/2026 19:34
Las jugadoras del Victoria celebran el triunfo ante el Arratia
Las jugadoras del Victoria celebran el triunfo ante el Arratia
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El Victoria empezó de la mejor manera posible su andadura en la Segunda RFEF femenina con un triunfo ante el Arratia (1-4). Los goles del equipo coruñés fueron obra de Izard, Candela por partida doble y Lula.

Los dos equipos son recién ascendidos y depararon un choque cargado de emoción. Tuvo además dos partes muy diferentes, pues en la primera el Victoria se marchó con 0-2 y debió haber hecho algún gol más. Aun así, la ventaja era ya importante gracias a los tantos de Izard y Candela.

En la segunda mitad, el equipo coruñés entró algo peor, mientras que su rival realizó una modificación táctica que le permitió crecer. A través de una mayor profundidad en banda, obligó al Victoria a recular, hizo el 1-2 y dispuso de alguna ocasión para empatar.

No amedrentó eso al equipo de Javi Angeriz, que aguantó bien en un contexto de altas temperaturas y resolvió el choque con dos goles al contraataque. El 1-3 fue nuevamente de Candela con una vaselina y Lula puso el 1-4 definitivo.

Habrá que esperar para el estreno del Victoria en A Coruña, pues en la segunda jornada será nuevamente visitante, esta vez ante el Real Avilés.

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