Crónica | El Silva arranca con empate en casa ante el Céltiga (1-1)

David Rojo y Rubén Casás, en una acción del partido QUINTANA

Pudo ganar cualquiera de los dos, pero Silva y Céltiga (1-1) arrancan su participación en la temporada 2026-27 de Tercera RFEF con empate. Los goles llegaron en la primera mitad, obra de Pablo Agulló y José Sobrido, y no se movió más el marcador pese a que ambos dispusieron de un buen puñado de oportunidades.

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Partió el Silva con siete caras nuevas en el once inicial con respecto al equipo de la pasada temporada. Todos los centrales eran nuevos —Fer Gordo, Agulló y Buyo—, y también hubo novedades en la línea intermedia (Iago Castro y David García) y en la delantera, donde Cano acompañó a Rojo. En lo que no pareció haber pasado el tiempo para el equipo coruñés fue en el apartado táctico, pues Diego Armando García estableció al equipo en el 3-5-2 que tan buen resultado le dio en el tramo final del pasado curso.

La idea del Céltiga fue similar, aunque optó por renunciar a un centrocampista (3-4-3) para buscar más mordiente en ataque de la mano de Facu Moreyra, Fran López y Sobrido. En A Grela siempre es importante el balón parado y los visitantes lo tuvieron claro desde la primera acción, en la que generaron alguna duda en la zaga silvista. Poco después, los locales encontraron el camino hacia el área rival, pero Rojo remató mordido el centro de Carro.

Las dos siguientes fueron para el Céltiga. De nuevo a balón parado, Fran López remató alto el centro al primer palo de Julio Rey. Se acercaban los de A Illa de Arousa, que a punto estuvieron de aprovechar un error en salida de balón, pero Samu Araújo, solo, chutó flojo a las manos de Minibugy tras recibir un buen pase de Sobrido.

El Silva no se dejó atosigar y en la siguiente acción encontró oro en el juego directo. Balón para Cano, que con un potente tiro desde fuera del área generó un córner que iba a suponer el 1-0. Era el primero a favor del partido, a los 19 minutos de juego, pero no necesitaron más un lanzador como David García y un rematador como Pablo Agulló. Centro del ex del Villalbés y testarazo a la escuadra del ex del Arteixo.

En los siguientes minutos ambos equipos dispusieron de alguna tímida llegada, hasta que pasada la media hora el Céltiga logró el empate. Lo hizo a través de un centro al área que hizo bueno Sobrido con el pecho para después batir por bajo a Minibugy.

El Céltiga salió muy bien plantado tras el descanso y consiguió inclinar el campo durante el primer cuarto de hora. Ahí dispuso de una inmejorable doble ocasión para ponerse por delante, pero Minibugy estuvo espectacular para frustrar a Facu Moreyra, quien no se podía creer las dos paradas del guardameta.

El propio Moreyra realizó minutos más tarde una espectacular acción individual. Escapó de varios rivales y entregó un pase en profundidad a Fran López, que se topó con una gran acción defensiva de Fer Gordo. Remató muy incómodo el delantero.

Las mejores del Silva

Antes de los primeros cambios del partido, el Silva también dispuso de una muy buena oportunidad. Parafita leyó bien dónde iba a caer un rechace, se generó el hueco en el área y buscó un disparo cruzado ante el que se tuvo que emplear a fondo Manu Táboas. Siempre lo intenta el carrilero, que después definió muy alto a pase en profundidad de Moure.

El centrocampista fue uno de los revulsivos. Otro, Nico Mosquera, firmó la siguiente del Silva con un remate al lateral de la red. Eran los mejores minutos de los locales, que se iban a quedar a centímetros del 2-1. Carro sacó un disparo tocadito que superó a Táboas y se estrelló contra el larguero, y Nico Mosquera remató alto tras hacerse con el rechace.

Ya en los últimos minutos, Parafita realizó una entrada providencial en área propia para bloquear un peligroso tiro de Nico del Río. Lo intentó el Silva hasta el final en ataque, con buenos minutos de Nico Mosquera y Naím, pero no se dejó sorprender la defensa del Céltiga y el partido terminó con el 1-1 que se había marchado al entretiempo.

Silva 1-1 Céltiga

Silva: Minibugy; Fer Gordo, Agulló, Buyo; Iago Castro (Bili, m.83), Baldo (Moure, m.66), David García, Carro (Naím, m.83), Parafita; Cano, Rojo (Nico Mosquera, m.66).

Céltiga: Manu Táboas; Arnosi, Rubén Casás, Odilo (Fran Blas, m.85); Nico del Río, Julio Rey (Carlos Gómez, m.85), Óscar (Manu Fernández, m.85) Samu Araújo (Santi Figueroa, m.75); Facu Moreyra (Sindo, m.75), Fran López, Sobrido.

Goles: 1-0, m.19: Agulló; 1-1, m.31: Sobrido.

Árbitro: García Veiras (Santiago). Amonestó a Fer Gordo (m.12) y David García (m.59), del Silva; y a Rubén Casás (m.57) y Santi Figueroa (m.90+2), del Céltiga.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo 1 de la Tercera RFEF 2026-27 disputado en A Grela ante unos 250 espectadores.