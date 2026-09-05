Ural y Victoria, ante el máximo nivel

El Victoria logró el ascenso a División de Honor Juvenil ante el Atlético Arteixo en la última jornada de la pasada Liga Nacional GERMÁN BARREIROS

El grupo 1 de la División de Honor Juvenil se pone en marcha este sábado y uno de sus partidos destacados es el Victoria-Deportivo (Leyma, 12.15 horas). No son los únicos equipos coruñeses en competición, ya que a ellos se suma un Ural que, igual que las ‘cebras’, logró el ascenso la pasada temporada y que debuta mañana en el campo del Bansander.

La plantilla del Ural cuenta con 25 futbolistas. Nueve de ellos son renovaciones (Lucas Vázquez, Joel Liste, Dani Chans, Hugo Amado, Leo Fernández, Sergio Romero, Diego Moreno y Samu Méndez), mientras que dos promocionan desde el Juvenil B (Xian Montero e Iago Vázquez). A partir de ahí, caras nuevas: Guillermo Ramos, Roi Cabada y Janusz Florek (Deportivo), Marcos Arias ‘Chino’ y Mateo Caamaño (Montañeros), Diego Martínez (Ourense CF), Xoel Carro, Asier Suárez y Breixo Castro (Arteixo), Abel Escandón (Betanzos), Nico Bermúdez (Pabellón), Breixo Estévez (Alondras), Unai Bértalo (UD Ourense) y Hugo Cotelo (Celta).

Como entrenador estará un año más José Manuel Fernández ‘Roupi’, que tendrá a su disposición a 17 jugadores de último año (2008) y a ocho de segundo año (2009). Aspiramos a competir bien cada semana y a ver donde nos pone la clasificación, pero evidentemente el objetivo real y principal tiene que ser tratar de mantener la categoría. Estamos hablando de la élite del fútbol juvenil y cuesta mucho llegar aquí. Después veremos dónde nos va poniendo la temporada y trataremos de quedar lo mejor posible, como siempre hacemos”, apunta el técnico al ser cuestionado por sus expectativas.

Todo ello, tras una pretemporada que valora como positiva. “Hemos ido dando pasos adelante, acercándonos a lo que queremos ser. Competimos en todos los contextos, que es lo importante, y nos ha dejado sensaciones positivas. El grupo tiene un nivel muy parejo y todos han demostrado que están preparados para jugar y ayudarnos durante el año. Estoy seguro de que vamos a necesitar la aportación de todos”, añade Roupi.

Por su parte, el Victoria ha renovado a siete jugadores (Adrián Curto, Eric Prego, Joel Trillo, Julián Ojea, Miguel Rodríguez, Ismael García, Guillermo Benito). En el apartado de fichajes, las incorporaciones son: Kevin Cancela, Rubén Fraga, Diego López y Mael Concheiro (Arteixo), Iago Castaño (Areosa), Adrián Garrido y Pablo Arosemena (Ourense CF), Mario Álvarez (Racing de Ferrol), Pablo Caridad y Nicolás Baamonde (Marino de Mera), Elyas Yahiaoui (Grenoble Foot 38), Iago Santiso (Obrero), Gabriel Durán (Montañeros), Anxo Suárez (Imperátor) y Eder Vilas (Deportivo).

La plantilla es algo más corta que la del Ural, con 22 futbolistas, de los cuales nueve son de segundo año y uno, Eder Vilas, inicia su etapa como juvenil (2010). No hay cambios en el banquillo, donde seguirá Iván Patiño, quien se muestra satisfecho con cómo ha ido la preparación. “Tenemos mucha gente nueva, por lo que hemos intentado conocernos lo más rápido posible. Lo que más nos preocupaba eran las lesiones, pero las hemos esquivado, así que todo perfecto”, celebra el entrenador.

Con respecto a sus expectativas, Patiño hace la siguiente reflexión: “Como cuerpo técnico, nuestro objetivo es el mismo que años anteriores, intentar mejorar a los jugadores individualmente y colectivamente para ponérselo lo más difícil posible a los rivales. No nos vamos a agobiar con la clasificación, nos vamos a centrar en nosotros, en ser cada semana un poco mejores como equipo”.