Un Arteixo muy competitivo empieza con buenas noticias (0-0)

Casariego, lateral derecho del Arteixo, encima a un rival durante el partido JESÚS FIGUEROA

El Atlético Arteixo empezó su andadura en la Tercera RFEF 2025-26 con empate frente al Racing Villalbés (0-0). Un resultado positivo para el equipo de Noé López, que refuerza su confianza tras un verano de muchos cambios.

En los primeros quince minutos el Arteixo se encontró cómodo y logró tener el balón, algo que le iba a costar a partir de ahí. El Villalbés apretó y tuvo tres opciones antes del descanso: un mano a mano de Melo que terminó con remate a la cruceta, un córner que se marchó rozando el palo y un tiro de Adri Castro.

Por su parte, el Arteixo tuvo la suya en las botas de Frank, pero el delantero cedido por el Bergantiños no acertó a definir ante Santomé.

En la segunda mitad el Arteixo ajustó todavía mejor y frustró a un Villalbés que, pese a tener el dominio territorial, no logró general demasiado peligro. Se acercó sobre todo a balón parado y en un disparo de Julio que tocó Sergio antes de besar el travesaño.

“Creo que es un resultado justo. Sabemos que con el paso de las jornadas vamos a ser más equipo, porque no es fácil encajar a todos los nuevos, pero estamos contentos aunque haya cosas que mejorar. Es un punto fuera de casa en Tercera contra un equipo que la temporada pasada jugó playoff. Nos podemos volver satisfechos por el empate y por merecerlo. Lo hicimos muy bien en defensa y nos faltó tener más tranquilidad con balón y disponer de más posesión para poder crearles peligro”, valoró Noé López, técnico del Atlético Arteixo.

La visión de Juan Rodríguez, entrenador del Boiro, no difirió demasiado. “Fue el partido típico de una primera jornada en la que aún falta rodaje. Nosotros queríamos empezar con victoria al jugar en casa y ellos dar buena imagen tras un verano convulso. Creo que sin estar todo lo precisos que deberíamos, en la primera parte generamos tres situaciones claras. Ellos hicieron un partido fuera de casa en el que merecen puntuar, no creo que sea injusto. De merecer ganar alguien, lo merecimos nosotros por intención y ocasiones, pero un punto para arrancar. Queríamos los tres, pero sumar siempre es positivo”, apuntó el técnico del equipo chairego.

En la próxima jornada, el Atlético Arteixo se estrena en Ponte dos Brozos ante el Estradense. Por su parte, el Racing Villalbés se desplazará hasta A Coruña para jugar con el Montañeros en Elviña.

El sábado dejó otro partido del grupo 1 de Tercera RFEF, un Alondras-Pontevedra B en el que el filial granate, recién ascendido, se impuso por un contundente 2-6. Además, lo hizo tras empezar perdiendo por dos goles.

Previas

Silva - Céltiga (A Grela, 12.30 horas): El Silva abre esta mañana ante el Céltiga un curso de Tercera RFEF en el que espera sacar partido a una plantilla muy competitiva sobre el papel. Son baja Seydi y Mouriño por motivos personales, mientras que en el rival no estarán Anxo y Gastón Cellerino.

Boiro - Montañeros (Julio Mato, 18.00 horas): Cada punto cuenta para un Montañeros que espera estar en la zona alta de la tabla, incluido el debut ante el complicado Boiro en Noia. El equipo de Elviña tiene la baja de Óscar por un tirón en el aductor. Los locales, las de Pablo Parada y Mario Romero. Prol es duda.