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O Noso Fútbol

Previa | El nuevo Arteixo arranca con una exigente visita al Villalbés

Duelo entre dos equipos que la pasada temporada jugaron el playoff de ascenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/09/2026 05:00
Fabio González, centrocampista del Arteixo, durante el duelo del curso pasado ante el Racing Villalbés
Fabio González, centrocampista del Arteixo, durante el duelo del curso pasado ante el Racing Villalbés
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El grupo 1 de Tercera RFEF vive este sábado su primer día de competición con la disputa del Alondras-Pontevedra B y un Racing Villalbés-Arteixo (A Magdalena, 18.30 horas) que servirá para ver en qué estado se encuentra el equipo rojiblanco. Tan solo dos jugadores han renovado, por lo que son muchas las incógnitas que se empezarán a despejar en un duelo entre equipos que disputaron el pasado playoff de ascenso.

Con las bajas seguras del lateral izquierdo Roibás —problemas en la espalda— y Montes —enfermedad—, el técnico Noé López está pendiente de si podrá contar con el portero Anxo, aquejado de un golpe. No tendrá finalmente al extremo Barrós por temas burocráticos.

“Afrontamos el inicio liguero con esa ilusión que da empezar una temporada. Al ser prácticamente nuevo, el equipo aún no va a mostrar el potencial que tendrá en el futuro, pero vamos con la mentalidad que tendremos en cada una de las jornadas: ir a por los tres puntos”, apunta Noé López.

Por su parte, el Racing Villalbés no podrá contar con el central Cadra, operado el jueves de pubalgia; mientras que el delantero Borja Míguez es duda.

El entrenador Juan Rodríguez aboga por ir poco a poco. “Suena a tópico, pero no queremos desviarnos de ir semana a semana. Hace un año nos fue bien así, y si bien es cierto que este verano hubo muchos cambios, queremos que la idea del equipo sea ser competitivo cada jornada y, a partir de ahí, que la clasificación nos ponga donde nos toque”, reflexiona el técnico, que renovó su contrato. 

Alineaciones probables

Racing Villalbés: Santomé - Chans, Brais Prieto, Edu Reigosa, Martín López - José Varela, Javi Varela, Marcos Aller, Lansade - Adri Castro, Rodri Alonso

Atlético Arteixo: Anxo - Casariego, Antonio, Quico, Pablo Rodríguez - Fabio, Óscar Varela, Queijeiro - Habib, Frank, Jairo Riveiro

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