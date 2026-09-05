Opción de doblete para el San Pedro antes de estrenarse en Tercera RFEF

Las jugadoras del Atlético San Pedro posan el pasado mayo con la Copa de A Coruña GERMÁN BARREIROS

Como campeón de la Copa de A Coruña, el Atlético San Pedro busca ahora el doblete en la Copa Diputación, que tendrá lugar hoy en Pontedeume. Será también una nueva piedra de toque para el equipo oleirense, que el próximo fin de semana se estrena en Tercera RFEF.

Igual que en la categoría masculina, resuelta el primer fin de semana de agosto, el torneo se celebrará en un solo día. Por ello, el San Pedro tiene programado su choque de semifinales ante O Val B a las 10.30 horas. También en el campo de Gándara, el Xallas y el San Xoán de Calo buscarán a las 12.30 el otro billete para la final de las 19.00.

Más allá de que el filial de O Val pueda tirar de alguna jugadora que ya estaba más en dinámica del primer equipo, la diferencia de categoría es notable, pues las naronesas disputaron el pasado curso la Tercera Gallega y el San Pedro logró el ascenso en Primera Gallega.

En una hipotética final, su rival sería un equipo de la Primera Gallega, pues tanto el Calo (noveno) como el Xallas (undécimo) se mantuvieron un año más en dicha Liga.

Tras la Copa Diputación, el Atlético San Pedro pondrá sus miras en su debut en Tercera RFEF, como visitante, ante el Atlético Villalonga.