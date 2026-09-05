El Atlético San Pedro conquista la Copa Diputación

Las jugadoras del Atlético San Pedro celebran el título CONCELLO DE OLEIROS

Suma y sigue el Atlético San Pedro, que a finales de mayo se proclamó campeón de la Copa de A Coruña y, semanas después, logró el ascenso a Tercera RFEF. Su nueva conquista es la Copa Diputación de A Coruña, trofeo que logró ayer al vencer por la mañana a O Val B (4-0) y por la tarde al Xallas (2-0). El doblete ya es una realidad.

En su encuentro de semifinales, el Atlético San Pedro no tuvo excesivos problemas para vencer a O Val B. El primer gol llegó pasada la media hora de juego, obra de Ariadna González, mientras que Lucía Fuentes y María Mouriz dejaron el partido resuelto a la vuelta del descanso. Ya en el tramo final, Noa Martínez completó la goleada de un equipo oleirense que esperaba rival.

Y este iba a ser el Xallas, que se impuso al Calo en el duelo entre equipos de Primera Gallega. Las finalistas golpearon nada más empezar el partido por medio de Claudia Espasandín, pero vieron cómo el Calo le daba la vuelta con un doblete de María Lougzili. No se rindió el Xallas, que empató con un tanto de María Rial y se impuso en la última media hora con otros dos de Claudia.

La final dio comienzo a las 19.00 horas y el Atlético San Pedro tardó solo quince minutos en ponerse por delante en el marcador gracias al acierto de María Mouriz, una de las goleadoras de la matinal. En el inicio de la segunda parte, Silvia Vázquez hizo el 2-0, resultado que sería definitivo para el equipo entrenado por Virginia del Río. Más allá del título, el club se lleva un premio económico de 5.000 euros.

Con el título ya bajo el brazo, el Atlético San Pedro se centrará esta semana en preparar su debut en la Tercera RFEF, que será como visitante ante un Atlético Villalonga que perdió la categoría en Segunda RFEF.

En el cuarto nivel del fútbol nacional (grupo 1) tendrá también como rivales a Friol, Concello de Boiro, Orzán, Rosalía, O Val, Domaio, Tomiño, As Celtas B, Lóstrego, Victoria FC, Bergantiños y Victoria B.

El hecho de competir en una liga que queda fuera del ámbito autonómico le impedirá participar en la Copa de A Coruña de esta temporada, por lo que no optará a revalidar los dos títulos logrados.