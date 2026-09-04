Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

O Gran Premio Deputación da Coruña reúne esta fin de semana en Narón a máis de 1.000 futbolistas de canteira

Catro países aportan equipos ao torneo: España, Portugal, Italia e Alemaña

Sergio Baltar
04/09/2026 22:55
Valentín Gómez Formoso, presidente da Deputación da Coruña, na xornada inaugural do Gran Premio Deputación da Coruña
Valentín Gómez Formoso, presidente da Deputación da Coruña, na xornada inaugural do Gran Premio Deputación da Coruña
CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou xunto ao presidente da Sociedade Deportiva, Cultural e Recreativa Narón O Freixo, Rafael Pazos Louro, na xornada inaugural do Gran Premio Deputación da Coruña – XI Torneo Internacional Cidade de Narón, unha das grandes citas do fútbol base, que se desputará durante toda a fin de semana no Estadio Municipal de Río Seco.

A competición reúne nesta edición 94 equipos e máis de 1.000 nenos e nenas das categorías benxamín e alevín, con presenza de clubs galegos e españois como o Deportivo, Celta, Sporting de Gijón ou Real Oviedo, ademais de equipos procedentes de Portugal, Alemaña e Italia.

Durante a visita, Valentín González Formoso destacou a dimensión que acadou o torneo e a importancia que ten para a Deputación da Coruña apoiar competicións centradas no deporte de base. “Durante estes días Narón convértese na capital española do fútbol base. Aquí están máis de mil rapaces e rapazas compartindo deporte, convivencia e ilusión, e iso é precisamente o que queremos apoiar desde a Deputación”, afirmou.

O presidente provincial salientou tamén o traballo realizado pola SDCR Narón O Freixo ao longo das once edicións da competición. “Detrás dun evento destas características hai moitísimas horas de traballo e a implicación de todo un club. O mérito é de quen conseguiu facer medrar este torneo ano tras ano ata convertelo nunha referencia dentro e fóra de Galicia”, sinalou.

A Deputación incorpórase este ano como principal patrocinador da competición cunha achega de 90.000 euros, o 80% do orzamento total do evento, co obxectivo de reforzar a súa organización e contribuír ao seu crecemento e proxección.

Formoso incidiu en que este apoio pretende darlle un novo impulso ao crecemento do torneo. “Queremos que Narón siga sendo unha referencia para o fútbol base e que este Gran Premio continúe medrando. Temos un evento consolidado, un club cunha enorme capacidade organizativa e unhas instalacións que durante esta fin de semana van recibir a miles de persoas”, apuntou.

A competición desenvolverase en catro campos de fútbol 8, dous de herba natural e dous de herba artificial, cunha intensa programación de encontros. Tras a primeira fase, os equipos competirán nas fases Prata e Ouro. O sábado disputarase a Fase Prata, mentres que o domingo será a quenda da Fase Ouro, que incluirá fase de grupos, cuartos de final, semifinais e finais.

Valentín González Formoso regresará o domingo pola tarde a Narón para asistir ao acto oficial de entrega de premios coa que se pechará o torneo.

O Gran Premio Deputación ten tamén unha importante repercusión para Narón e Ferrolterra, pola presenza durante estes días de centos de familiares, persoal técnico e acompañantes dos equipos, cun impacto directo na hostalaría, na restauración e no comercio local. A organización aspira nesta edición a superar os 5.000 asistentes, fronte aos arredor de 3.500 rexistrados o pasado ano

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Valentín Gómez Formoso, presidente da Deputación da Coruña, na xornada inaugural do Gran Premio Deputación da Coruña

O Gran Premio Deputación da Coruña reúne esta fin de semana en Narón a máis de 1.000 futbolistas de canteira
Sergio Baltar
La alcaldesa Inés Rey posa con Silva y Montañeros en San Pedro de Visma antes de los entrenamientos

El Concello completa la renovación de los campos de Visma
Sergio Baltar
Adri Otero celebra uno de sus cuatro goles en el Arteixo-Barco de la pasada temporada

Top 10 | Los grandes fichajes de los equipos coruñeses de Tercera RFEF
Santi Mendoza
Achore conduce el balón durante el Montañeros-Barbadás de la pasada temporada

Achore, ex de Montañeros y Arteixo, firma por el Lugo
Santi Mendoza