Álex Delgado: “Mi sueño es ser futbolista y me da igual dónde: en Azerbaiyán, en Japón, aquí en Emiratos…”

Alex Delgado (Caracas, Venezuela, 2005) disputa este viernes el primer partido oficial de su nueva aventura, un Fursan Hispania-Precision de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos. Canterano del Deportivo, pasó por equipos coruñeses como Betanzos, Montañeros y Arteixo antes de aceptar un proyecto en el que busca un sueño: ser futbolista. Si es en España, mejor, pero no es de los que se va a quedar quieto.

El extremo llegó a Arteixo en 2011 de la mano de su familia y enseguida empezó a jugar al fútbol, un deporte que hasta entonces no le había interesado. “Estuve probando en el Arteixo y en el Montañeros, pero nada. En aquel entonces era muy, muy malo. No me quería ningún equipo, pero después me aceptó el Imperátor y empecé allí”, apunta.

Tras crecer en el equipo de la Sagrada Familia y en el Ural, el Celta se interesó en sus servicios y le incorporó en edad infantil. Fue entonces cuando cuajó su primera gran temporada, con 34 goles en 30 partidos en un equipo que acabó campeón en el Grupo 2 (Sur) de la Liga Gallega.

Su aventura celeste terminaría ahí, pues el siguiente curso ya estuvo en las filas del Deportivo. “Seguía viviendo en Arteixo e iba cuatro veces por semana a Vigo, pero me volví para aquí cuando mi abuela enfermó y viajar tanto no era lo que mejor nos venía. Además, tuvimos la llamada de Albert Gil, que era quien dirigía la cantera del Dépor entonces y también mostró un interés muy grande”, apunta.

Delgado empezó en el San Tirso Cadete, club con el que tienen convenio de base los blanquiazules, e hizo cinco goles en 19 partidos antes de que la competición se detuviera por la pandemia. Ya en la temporada 2020-21, marcó nueve tantos en nueve partidos con el Cadete A del Dépor y debutó tanto con el Juvenil B como con el Juvenil A.

En el primero de sus tres años en edad juvenil, su equipo de referencia fue el B, con el que disputó 24 encuentros, 21 como titular, e hizo catorce goles. A partir de ahí, dos temporadas con el Juvenil A en el que anotó cuatro y siete tantos, respectivamente, y logró el primer puesto del grupo 1 de la División de Honor en la 2023-24. En dicho curso formó parte de una convocatoria del Fabril, pero no llegó a debutar.

Todavía bajo el paraguas del Deportivo, Delgado se marchó cedido al Betanzos en su primer año sénior. Las cosas no salieron bien en lo colectivo, con una última plaza que mandó al equipo a Preferente, pero el hispanovenezolano aportó cinco goles en 23 partidos.

Una oportunidad frustrada

El siguiente paso pudo llevarle lejos de Galicia. El Rayo Cantabria mostró un interés importante por el atacante y la operación llegó a estar prácticamente cerrada, pero un cambio en la dirección deportiva terminó echándola abajo. “Parecía que todo estaba bien, pero hubo un cambio de director deportivo y le desaconsejaron mi fichaje”, recuerda Delgado, que recibió el no cuando ya daba por hecha su llegada al filial del Racing de Santander. “Fue un palo bastante duro para mí porque estaba muy ilusionado con ir a otra cantera muy potente, estar en un proyecto profesional, en Segunda RFEF, que es donde sinceramente siempre me vi jugando”, añade.

El Estradense fue entonces su destino. Marcó cuatro goles en quince partidos, pero disponer de solo cinco titularidades le llevó a buscar un cambio de aires antes de que se cerrara el mercado a principios de febrero. Su nuevo equipo fue el Montañeros, también de Tercera RFEF, donde disputó doce duelos, ocho desde el inicio, y no pudo hacer ningún tanto.

“Como grupo era espectacular, pero en diciembre, deportivamente, no estaba lo suficientemente contento. Estaba lejos de casa y pensé que era mejor intentar buscar minutos en un equipo cerca de casa para estar con mi familia”, explica el extremo, que también valora positivamente su etapa en Elviña y lanza un gran elogio al técnico. “Lo hablaba con mi padre el otro día. Después de tener a Jairo Arias de entrenador, cualquiera te queda pequeño”, asegura.

Delgado no continuó en el Monta, pero sí recibió una oferta de muy cerca para continuar en la Liga. Concretamente, de un Arteixo con el que llegó a ser presentado, pero donde no disputó ningún partido. El motivo, una sorprendente y tentadora oferta del Fursan Hispania, equipo de la Segunda División de los Emiratos Árabes Unidos.

Propiedad de Michel Salgado

“Este mercado fue un poco complicado porque, al haber hecho un año con pocos minutos, pocas titularidades sobre todo y un bagaje no muy bueno, me costó un poco más moverme. Pero mi representante hizo su trabajo y me comunicó que había una oportunidad para fichar aquí en Dubái y estaba en contacto con Michel Salgado. El Arteixo era consciente desde un inicio de que existía esa posibilidad y se portó muy bien”, enfatiza el hispanovenezolano.

La operación se frenó durante unas semanas por los compromisos del exfutbolista, pero finalmente salió adelante. Delgado aterrizó así en Emiratos, donde ha firmado hasta el 5 de mayo y se ha encontrado con un proyecto ambicioso. “El equipo está hecho para ascender. La intención de Michel y la intención del club es esa”, señala el futbolista, que comparte vestuario y hogar con jugadores de numerosas nacionalidades.

“Somos once en la misma casa: cinco brasileños, dos portugueses, un congolés, un camerunés, un japonés y yo. Para nada quiero sonar presuntuoso, pero es un chalet enorme, hay seis habitaciones. Gracias a ellos es más divertido esto, que por ahora todavía no ha llegado la época buena y no he salido casi nada. Choca bastante no ver a nadie por la calle dando un paseo a las 12.00, pero ahora mismo se hace vida casi únicamente en interiores”, cuenta al ser preguntado por su hogar y vida en Dubai.

Diferencias

Su adaptación está siendo especialmente exigente por las condiciones climáticas. “Hoy estábamos entrenando a 36 grados y con un 80-90% de humedad. Son condiciones muy extremas”, explica. De hecho, relata que en su primer entrenamiento tras un viaje de unas 20 horas terminó al borde del desmayo.

También ha encontrado diferencias futbolísticas. “Es muy complejo equiparar el fútbol de aquí con el de Tercera o Segunda RFEF. Yo no digo para nada que futbolísticamente sea aquí mejor porque, sinceramente, creo que Galicia es mejor, pero aquí la gente vuela. Vuela en condiciones extremas. Hasta los de inferior categoría te igualan en lo físico”. Una situación que resume con una comparación: “Aquí fresco son 32 grados. Tú sales a dar un paseo por aquí diez minutos y es como si hubieses andado en Coruña durante tres horas”.

Expectativas

Más allá de la posibilidad de ascender, Delgado busca aprovechar la aventura para seguir creciendo como futbolista. “Me compensa mucho estar aquí, pero sobre todo por lo que busco. Yo no estoy para ganar dinero ahora mismo. Lo que quiero es hacerme una carrera, hacerme un nombre. Me da igual si es en España, aunque a todo el mundo le gustaría llegar al Real Madrid. Quiero ayudar a mi familia y construir una carrera sólida económicamente. Si es en Azerbaiyán, pues en Azerbaiyán. Si es en Japón, pues en Japón. Si es aquí en Emiratos, pues aquí en Emiratos”, resume.

Su debut en partido oficial está al caer, pero entre amistosos y entrenamientos, ya ha vivido una de esas experiencias que se recuerdan. En un entrenamiento faltaba un jugador y Michel Salgado decidió ponerse a jugar. “Entrenar con alguien así, a sus 50 años, siendo el mejor del entrenamiento, es flipante. El tío es el que más aprieta, el que más muerde, el que más dirige, el que más se cabrea. Por su competitividad se nota que estuvo más de diez años en la élite”.