Top 10 | Los grandes fichajes de los equipos coruñeses de Tercera RFEF

Adri Otero celebra uno de sus cuatro goles en el Arteixo-Barco de la pasada temporada CARLOTA BLANCO

Este fin de semana arranca una nueva temporada del grupo 1 de Tercera RFEF, por lo que es momento de repasar las grandes incorporaciones que han realizado los equipos coruñeses. Montañeros y Silva han acudido con más músculo al mercado que el Arteixo, pero los rojiblancos también han podido firmar a jugadores contrastados.

10. Pablo Martínez (Montañeros): La salida de Unai rumbo al Compostela obligó al Montañeros a buscar un sustituto a finales del pasado enero y Pablo estuvo muy cerca de firmar. La operación no se pudo dar entonces, pero sí ahora, por lo que el mediapunta de 24 años jugará en Elviña. Tras pasar por el fútbol base de Deportivo y Lugo, inició su camino como sénior en el Polvorín con 899 minutos en la Tercera RFEF 2021-22. Desde entonces, no ha abandonado la categoría con una etapa en el Arzúa, un regreso al Polvorín y el pasado curso en el Arteixo, donde explotó en la segunda vuelta con grandes partidos que contribuyeron a que el equipo alcanzara la final gallega del playoff de ascenso. En dicha fase de ascenso le hizo un gol al Estradense.

9. Álex Ramos (Arteixo): Los caminos de este mediapunta (26 años) y los del Arteixo estaban destinados a encontrarse en algún momento y este ha llegado. Será en una temporada complicada para los rojiblancos, lo que da a Ramos la posibilidad de reivindicarse y mostrar la calidad que atesora. Su hoja de estadísticas presenta un debut con el Lugo en Segunda División y experiencias en Tercera División/RFEF en las filas de Arzúa, Fisterra, Polvorín, Bergantiños y La Solana. Además, disputó la Segunda RFEF con el filial lucense y con el conjunto de As Eiroas. Esta temporada iba a jugar en un principio en el Toledo, del grupo 18 de Tercera RFEF.

8. Jorge Tomé (Montañeros): El Montañeros tendrá en este central de 26 años a un jugador de rendimiento más que probado en Tercera RFEF. Así lo demuestran sus dos últimas temporadas en el Arteixo, en las que disputó 32 y 27 partidos respectivamente, aportando además cuatro goles. Además, cuenta con el aval de haber pasado por dos canteras importantes (Deportivo y Racing de Ferrol), así como por Silva, Arzúa y Racing Villalbés en sus inicios como sénior. Hasta el momento, el techo de su carrera está en los 22 encuentros que jugó con el Bergantiños en la Segunda RFEF 2022-23.

7. Cañi (Montañeros): Ni más ni menos que catorce temporadas lleva este atacante de 34 años en la Tercera División/RFEF. La decimoquinta será en las filas del Montañeros, a donde llega tras lograr el ascenso en el Compostela, con quien disputó 37 partidos, trece desde el inicio, y aportó seis goles. La campaña anterior fue la mejor para él en el apartado goleador (trece tantos), compartida con la 2017-18 en el Silva. El resto de equipos en los que jugó son As Pontes, Fabril, Cerceda, Bergantiños, El Álamo y Somozas.

6. David García (Silva): El centrocampista de 35 años, muy hábil a balón parado, supera el registro de Cañi y se prepara para su 17ª campaña en Tercera División/RFEF. Además, cuenta con la ventaja de conocer a Grela de su paso por el Silva entre 2022 y 2024, por lo que su adaptación resultará sencilla. Todavía vigente, viene de disputar 27 partidos, 26 como titular, en un Racing Villalbés que disputó el playoff de ascenso. Durante su carrera jugó también en Somozas, Fabril, Bergantiños, Pontevedra, Laracha, As Pontes y Arzúa.

5. David Buyo (Silva): Este lateral izquierdo de 34 años es otro clásico de la Tercera División/RFEF y además ha vivido un par de experiencias en Segunda B/RFEF. Una de ellas fue en el Racing Villalbés, club en el que llevaba desde 2017, momento en el que se incorporó procedente de As Pontes. Anteriormente, jugó en equipos de fuera de Galicia como el Guadalajara (Segunda B), Alcobendas Sport y Puerta Bonita (Tercera) y dio sus primeros pasos en sénior con el Betanzos.

4. Pablo Agulló (Silva): El central de 36 años busca en A Grela estirar la segunda juventud que comenzó el pasado curso en el Arteixo, donde disputó 28 partidos, 25 como titular, y anotó siete goles tras un par de cursos marcados por las lesiones. Su trayectoria futbolística sénior empezó en 2009 con el Orillamar, equipo desde el que pasó al propio Arteixo para disputar la Primera Autonómica. A continuación, jugó Tercera División con Betanzos, Cerceda (llegó a Segunda B) y Bergantiños, con el que logró otro ascenso, en este caso a Segunda RFEF y disputó un par de campañas en dicha categoría.

3. Quico González (Arteixo): En un mercado en el que el Arteixo ha tenido que acudir con perfil bajo, la incorporación de un jugador como este central de 34 años supone un salto inesperado de competitividad. El de Vilalba viene de lograr el ascenso a Segunda RFEF con un Compostela en el que disputó 21 partidos, catorce como titular, y donde lo jugó todo en los seis partidos del playoff. Cuenta con experiencia en Segunda B/RFEF (Formentera, Rápido de Bouzas, Don Benito, Racing Villalbés y Peña Deportiva) y conoce bien la Tercera (Somozas, Racing Villalbés, Mar Menor, Real Murcia Imperial, Badajoz, el propio Formentera, Guadalajara y Somozas).

2. Luis Castro (Montañeros): El lateral izquierdo llega procedente del Arosa, club con el que logró el ascenso como campeón la pasada campaña. Además, su papel fue realmente importante: 35 partidos, 28 de ellos como titular. Su salto a categoría sénior llegó de la mano del Lugo, con quien debutó en Segunda División cuando aún se encontraba en edad juvenil. Tras ello, disputó Tercera y Segunda RFEF con su filial, el Polvorín, antes de firmar por el Racing Villalbés para continuar en la cuarta categoría del fútbol nacional. Tras ello, firmó por el equipo de Vilagarcía, donde jugó las dos últimas temporadas.

1. Adri Otero (Montañeros): El delantero llega, a sus 31 años, en el cénit de su trayectoria. Natural de Arteixo, se formó en la cantera del equipo de Ponte dos Brozos hasta llegar al primer equipo, con el que disputó tanto la Primera Autonómica como la Preferente entre 2013 y 2018. Tras ello, dio un salto a Tercera División de la mano del Paiosaco, equipo en el que hizo siete y ocho goles en las dos campañas que estuvo. Ya no saldría más de Tercera, pues a continuación jugó en el Racing Villalbés (siete tantos) y firmó por el Arteixo cuando este alcanzó la categoría nacional. En el curso 2022-23 se quedó a las puertas con nueve goles, pero en los tres últimos cursos logró rebasar la decena con 12, 16 y 15 tantos. Especialmente productiva fue la segunda vuelta de la última, en la que sus goles resultaron claves para lograr la clasificación a la fase de ascenso.