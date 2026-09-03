El Concello completa la renovación de los campos de Visma

La alcaldesa Inés Rey posa con Silva y Montañeros en San Pedro de Visma antes de los entrenamientos QUINTANA

El Concello da Coruña completó —a falta de pequeños detalles— la renovación integral de los dos campos municipales de fútbol de San Pedro de Visma, una actuación que supuso una inversión de más de 500.000 euros para mejorar las condiciones y la calidad de la práctica deportiva en unas instalaciones que soportan una intensa actividad durante todo el año.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó este jueves los terrenos de juego acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, para comprobar el resultado de los trabajos, ejecutados durante el verano con el objetivo de minimizar su incidencia en los entrenamientos y competiciones.

La intervención permitió renovar por completo los dos terrenos de juego, que suman casi 15.000 metros cuadrados, con la instalación de un sistema de césped artificial de última generación. Las nuevas superficies cuentan con la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar internacional de calidad para este tipo de campos.

“Investir en deporte é tamén investir en saúde”, señaló Inés Rey, que destacó la importancia de que las miles de personas que entrenan y compiten en la ciudad dispongan de instalaciones en las mejores condiciones. “Esta actuación en Visma é un investimento en seguridade, na prevención de lesións e no benestar dos nosos deportistas”, añadió la alcaldesa.

Más de 9.000 federados

A Coruña cuenta con más de 9.000 licencias federativas de fútbol, una cifra que evidencia la dimensión de este deporte en la ciudad y que obliga a mantener una red de instalaciones municipales capaz de responder a su elevado nivel de utilización.

Visma es uno de los principales puntos de esta red. Sus campos acogen semanalmente entrenamientos y competiciones de numerosos equipos y entidades. Su uso continuado provocó una progresiva erosión de las superficies anteriores, que ahora han sido sustituidas por un sistema que mejora las prestaciones de los terrenos de juego y contribuye a reducir el riesgo de lesiones.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que la elevada utilización de instalaciones como Visma exige un seguimiento continuo de su estado y actuaciones periódicas de mejora. La renovación de los dos campos se enmarca en la planificación municipal para modernizar progresivamente el equipamiento deportivo de la ciudad. “Queremos que os clubs e os máis de 9.000 futbolistas federados da Coruña dispoñan de campos seguros e de calidade”, apuntó Vázquez, que reafirmó el compromiso del Concello con la mejora de la red deportiva municipal y, especialmente, con el deporte base. En los últimos meses hubo mejoras en la Ciudad Deportiva de A Torre y en el campo de Leyma.

Apoyo a Montañeros y Silva

La visita coincidió también con los preparativos para el inicio de una nueva temporada futbolística. Inés Rey y Manuel Vázquez saludaron a los jugadores, cuerpos técnicos y representantes del Montañeros y del Silva, dos clubes históricos de la ciudad que volverán a competir esta campaña en Tercera RFEF.

La alcaldesa deseó suerte a los dos equipos y destacó tanto su papel en la representación de la ciudad como el trabajo que llevan a cabo desde sus estructuras de base. “O Montañeros e o Silva representan moi ben a fortaleza do fútbol coruñés e levan o nome da Coruña por toda Galicia”, afirmó Inés Rey.