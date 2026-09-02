La fiebre de los juegos Fantasy llega a la Tercera gallega

Hugo Baldomar, jugador del Silva, en el partido ante el Arteixo QUINTANA

Las modas suelen ser pasajeras, pero la de los juegos Fantasy parece haber llegado para quedarse. Tanto es así que hasta la Tercera gallega tiene ya su propio juego gracias al portal Non Vale Furar, que ha creado un juego al estilo Comunio o LaLiga Fantasy, pero con los jugadores y clubes de la competición gallega por excelencia.

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Dani Pedrosa, Adri Otero, Minibugy, Queijeiro... Todos ellos son ahora fichables gracias a ‘O Club Furiño’, un juego al que se accede a través de la página web oclubnvf.com (solo disponible desde móviles). El juego da dos modalidades de juego: una liga pública y las ligas privadas. En la liga pública de Galicia no habrá mercado, sino que cada usuario puede escoger el once que quiera en cada jornada con un presupuesto limitado a 70 millones de euros, por lo que habrá que hacer encaje de bolillos con los valores de cada jugador.

En las ligas privadas el modo de juego será el tradicional, con un mercado diario que se actualiza cada medianoche. Cada usuario empezará con un equipo aleatorio de 16 jugadores y un presupuesto de 40 millones. Este modo de juego incluye los temidos clausulazos. Una vez adquirido, cada jugador estará bloqueado durante cinco días, una vez pasado ese tiempo se podrá fichar por el valor de su cláusula, que el propietario podrá aumentar pagando una determinada cantidad de dinero. También se dará la posibilidad de asignar un capitán que cada jornada puntúe doble.

Los valores de los jugadores serán dinámicos en función de sus actuaciones, tanto en las ligas públicas como en las privadas. Las puntuaciones irán en función de los partidos de la vida real y dependerán de cada posición.

Los porteros sumarán puntos por portería a cero (3), penalti parado (3), asistencia (5) y gol (7), pero restarán 2 por cada gol encajado. Los defensas sumarán por portería a cero (2), asistencia (4) y gol (6), pero restarán también 2 por cada gol encajado.

En el caso de los centrocampistas, sumarán puntos por portería a cero (1), asistencia (3) y gol (5), restarán 1 por cada gol encajado. Los delanteros sumarán por portería a cero (1), asistencia (2) y gol (4), y restarán 1 punto por cada gol encajado de su equipo.

Los jugadores más caros por posición son Santomé (portero, R. Villalbés, 18 millones), Parga (defensa, Sarriana, 12,5 millones), Manu Núñez (medio, Somozas, 16,5 millones) y Dani Pedrosa (delantero, Estradense, 18,5 millones).