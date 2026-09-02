Achore, ex de Montañeros y Arteixo, firma por el Lugo

Achore conduce el balón durante el Montañeros-Barbadás de la pasada temporada PATRICIA G. FRAGA

El Lugo ha cerrado su mercado de fichajes con la incorporación de Achore Sánchez, lateral derecho de 21 años que pasó por Montañeros y Arteixo. De esta forma, el jugador coruñés de origen etíope continúa su progresión meteórica y vive su tercer salto de categoría en poco más de dos años. En el equipo rojiblanco, que venció en su primer partido liguero del grupo 1 de Primera RFEF a Unionistas de Salamanca (1-3), tendrá de entrenador al exdeportivista Borja Fernández.

Tras pasar por las canteras de Ural y Calasanz, Achore firmó por el Montañeros en noviembre de 2022. En su primer curso disputó 25 partidos, 24 de ellos como titular, con el equipo de Liga Nacional pese a estar en su primer año juvenil. Pero su gran salto de nivel llegó la temporada siguiente, en la que compaginó el Juvenil A que logró el ascenso a División de Honor (2.710 minutos y cinco goles) con un primer equipo que terminó sexto en Preferente (1.381 minutos).

Su buen rendimiento llamó la atención de la Tercera RFEF, categoría en la que debutó de la mano del Arteixo en el curso 2024-25 (33 partidos, 24 titularidades). Bajo las órdenes de Juan Riveiro, el equipo logró la permanencia, pero Achore cambió de aires y se decantó nuevamente por un Montañeros que había logrado el ascenso.

Y la decisión no pudo salirle mejor, pues se destapó como uno de los mejores jugadores de la categoría. Indiscutible para Jairo Arias, participó en 32 encuentros, todos como titular, e igual que la temporada anterior, marcó un tanto.

Tras ello, este mismo verano fichó por el Ourense CF, de Segunda RFEF, con el que debutó en partido oficial de Copa RFEF frente al Antela, pero la llamada del Lugo y la posibilidad de jugar en Primera RFEF, le ha llevado a volver a cambiar de destino en el cierre del mercado.