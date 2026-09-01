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O Noso Fútbol | Copas

San Pedro, Santa Cruz y Burgo triunfan en el área metropolitana

Las Copas de Oleiros y Culleredo coronaron este sábado a sus campeones

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/09/2026 05:00
El Atlético San Pedro celebra su victoria
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Los Concellos de Oleiros y Culleredo ya conocen a los campeones y campeonas de la edición 2026 de sus Copas municipales de verano.

En Oleiros no hubo sorpresas en la categoría femenina, donde se impuso el Atlético San Pedro, recién ascendido a Tercera Federación, de manera contundente. El equipo entrenado por Virginia del Río firmó una fase de grupos impoluta con cuatro victorias en cuatro partidos, 28 goles a favor y tan solo uno en contra. En la final se enfrentó al Unión Campestre en el campo municipal Nano García de Iñás, donde los goles de Rocío Fernández, Lucía Fuentes, Ariadna González y Alba Martínez decantaron el encuentro para las rojiblancas, que se terminaron imponiendo por 4-1.

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En el torneo masculino, el Santa Cruz se impuso 2-1 al Marino en las semifinales, mientras que el Unión Campestre hizo lo propio por 4-2 ante el Atlético San Pedro. La gran final, que se disputó también el sábado en Iñás, se decantó hacia el lado del Santa Cruz (3-1) gracias a los goles de Álvaro Veiga, Mateo Nuin y Luis López.

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Donde sí que hubo sorpresa fue en Culleredo. El Olímpico de Primera Futgal se midió al Sporting Burgo de Segunda en Vilaboa. Sin embargo, fue el Burgo quien se llevó el gato al agua tras imponerse por 1-2 para alzarse con el trofeo de campeón.

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