Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

O futuro do fútbol dáse cita en Narón co Gran Premio Deputación da Coruña

O torneo reúne esta fin de semana 94 equipos e máis de 1.000 deportistas no campo de Río Seco

Sergio Baltar
01/09/2026 13:47
Antonio Leira, Valentín González Formoso e Rafael Pazos na sinatura do convenio entre a Deputación da Coruña e a SCDR Narón
Antonio Leira, Valentín González Formoso e Rafael Pazos na sinatura do convenio entre a Deputación da Coruña e a SCDR Narón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A Deputación da Coruña dá un novo impulso ao Torneo Internacional Cidade de Narón, que nesta edición pasa a celebrarse como Gran Premio Deputación da Coruña e reunirá 94 equipos e máis de 1.000 nenos e nenas no Estadio Municipal de Río Seco.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o presidente da Sociedade Deportiva, Cultural e Recreativa Narón O Freixo, Rafael Pazos Louro, asinaron o convenio de colaboración que supón a incorporación da Deputación como principal patrocinador dun  evento que nos últimos anos se consolidou como unha das grandes citas do fútbol base en Galicia e a nivel estatal. No acto participou tamén o deputado provincial de Deportes, Antonio Leira.

A Deputación achega 90.000 euros, o 80% do orzamento total do torneo, cifrado en 112.500 euros, unha contribución que permitirá potenciar a dimensión deportiva, organizativa e promocional dunha competición que continúa medrando ano tras ano.

“O futuro do fútbol dáse cita esta fin de semana en Narón”, destacou González Formoso, que salientou a importancia de que a Deputación “se incorpore con forza a un evento que xa demostrou a súa capacidade de crecemento e que ten todas as condicións para seguir gañando peso no calendario do fútbol base”.

O presidente provincial subliñou que “falamos de máis de mil rapaces e rapazas, 94 equipos e centos de familias que durante varios días van converter Río Seco nun auténtico punto de encontro arredor do deporte”.

Formoso destacou tamén o traballo desenvolvido pola SDCR Narón O Freixo para facer medrar a competición, que chega á súa 11 edición, e sinalou que o novo apoio provincial busca “dar estabilidade, reforzar a organización e contribuír a que o torneo siga dando pasos adiante, tanto en participación como en proxección exterior”.

Na competición participan benxamíns e alevíns dos grandes equipos galegos e españois como o Deportivo, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Real Oviedo, ou Cultural Leonesa. Tamén veñen á competición equipos de Portugal, Alemania ou Italia que fan do mesmo un gran escaparate da canteira dalgúns dos mellores equipos de fútbol europeos.

A cita continúa medrando ano tras ano en participación, público e repercusión. A pasada edición reuniu arredor de 3.500 espectadores e a organización traballa co obxectivo de superar os 5.000 asistentes nesta edición.

Seis días de fútbol base en Río Seco

O Gran Premio Deputación da Coruña – XI Torneo Internacional Cidade de Narón desenvolverase os días 4, 5 e 6 de setembro (cunha fase previa os días 1 e 2) nas instalacións do Estadio Municipal de Río Seco e contará con competición nas categorías benxamín e alevín.

O torneo comezará cunha fase previa e continuará cunha ampla fase principal na que competirán os equipos, distribuídos en oito grupos de cinco na categoría alevín e seis grupos de cinco en benxamín.

A competición desenvolverase simultaneamente en catro campos de fútbol 8, dous de herba natural e dous de herba artificial, o que permitirá manter unha intensa programación deportiva ao longo da fin de semana.

Os partidos da fase previa, primeira fase e Fase Prata terán unha duración de 20 minutos, mentres que os da Fase Ouro serán de 25 minutos. As semifinais e finais disputaranse en dous tempos de 15 minutos.

Fases Prata e Ouro

Tras a primeira fase, os equipos distribuiranse entre as fases Prata e Ouro en función dos resultados obtidos nos respectivos gruposNa categoría alevín, os dous primeiros de cada grupo accederán á Fase Ouro, mentres que o resto disputará a Fase Prata. En benxamíns, serán os tres primeiros clasificados de cada grupo os que continúen na Fase Ouro. O sábado celebrarase a Fase Prata, coa correspondente entrega de premios, mentres que o domingo será a quenda da Fase Ouro, con fase de grupos, cuartos de final, semifinais e finais. O torneo recoñecerá tamén o mellor xogador e o mellor porteiro de cada categoría, ademais dos trofeos para os primeiros clasificados.

Un evento con impacto deportivo e económico

O crecemento do torneo nos últimos anos converteuno nunha cita con impacto máis alá do ámbito estritamente deportivoA presenza de 94 equipos e máis de 1.000 deportistas suporá tamén a chegada a Narón e á comarca de centos de familiares, adestradores e acompañantes, cunha repercusión directa na hostalaría, restauración e comercio local.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antonio Leira, Valentín González Formoso e Rafael Pazos na sinatura do convenio entre a Deputación da Coruña e a SCDR Narón

O futuro do fútbol dáse cita en Narón co Gran Premio Deputación da Coruña
Sergio Baltar
El Atlético San Pedro celebra su victoria

San Pedro, Santa Cruz y Burgo triunfan en el área metropolitana
Raúl Ameneiro
Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva

El Bergantiños recibirá al Leioa en Copa Federación
Raúl Ameneiro
Una acción del partido entre Club do Mar e Imperátor

La pretemporada encara su final
Raúl Ameneiro