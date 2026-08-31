La pretemporada encara su final

Una acción del partido entre Club do Mar e Imperátor Germán Barreiros

Última semana de pretemporada antes del estreno liguero para muchos de los equipos de A Coruña y su área metropolitana. Segunda Federación femenina, Tercera Federación masculina, Preferente Futgal y Primera Futgal echan a andar este fin de semana con sus respectivas primeras jornadas, por lo que todos sus equipos entran en semana de competición. Dentro de siete días empezará la Tercera Federación femenina, con el Atlético San Pedro y el Victoria B como representantes coruñeses.

El Silva cierra su pretemporada con victoria por penaltis ante el Paiosaco (2-2) Más información

En esta última semana de preparación, el número de encuentros se ha reducido y se ha concentrado en los días más recientes. Los últimos torneos del verano tuvieron lugar, como los memoriales Moncho Rivera, Rogelio Ríos y Lisandro Campos. Además, las Copas de los concellos de Oleiros y Culleredo conocieron a sus respectivos campeones el pasado sábado, con San Pedro y Burgo como ganadores.

Lunes 24/08

Olímpico - Vizoño (1-1): Sito marcó el gol del Olímpico en el empate a uno contra el Vizoño.

Martes 25/08

Club do Mar - Imperátor (3-2): Duelo de Primera Futgal en Caión en que la victoria se quedó en casa a pesar de los goles de Chispi y Azael para el Imperátor.

Paiosaco - Victoria (Juv.) (1-1): No pudo pasar del empate el Paiosaco contra el Juvenil de División de Honor del Victoria. David hizo el gol.

Miércoles 26/08

San Tirso - Orillamar (3-1): Denis, Pacheco y Estramil. Gabi.

Brexo Lema - Torre (1-2): Mosquera e Imad fueron los autores de los goles del Torre en su victoria a domicilio contra el Brexo Lema.

Atl. Arteixo - Sofán (3-1): Javi adelantó al Sofán contra el Arteixo, que remontó gracias a los tantos de Dani Suárez, Sergio Montes y Queijeiro.

Betanzos - Sp. Coruñés (4-1): Juan de Dora (doblete), Raúl y André marcaron la diferencia a favor del Betanzos. Mike hizo el gol para el conjunto visitante.

Jueves 27/08

Atl. San Pedro - Obrero (5-0): El Atlético San Pedro cerró una fase de grupos perfecta en la Copa Oleiros con un contundente 5-0 al Obrero. Nadia (3), Eva Cambre y Alba hicieron los goles para el equipo que entrena Virginia del Río.

Xuv. Crendes - Relámpago (1-4): Contundente triunfo del Relámpago gracias a los tantos de Cheik, Pablo, Gabi y Lucas.

Órdenes - Queixas (2-1): Santi Carneiro y Pastur consiguieron que el Órdenes cerrara su pretemporada con una victoria ante el Queixas.

Suevos - Victoria (M) (1-3): Manu Santiso, Aarón Iglesias y Óscar fueron los autores de los goles para las cebras.

San Tirso - Sada (2-0): Un doblete de Pacheco dio el triunfo al equipo entrenado por Fabio Rodríguez.

Viernes 28/08

Oza Juvenil - Relámpago (3-3): Javi, Cheik y Pablo marcaron para el Relámpago en un duelo de muchos goles contra el Oza Juvenil, recién descendido a Segunda Futgal.

Betanzos - Imperátor (3-2): El doblete de Chispi le puso las cosas complicadas al Betanzos, que se terminó imponiendo gracias a los tantos de Raúl, André y Da Lama.

Pastoriza - Marte (1-4): Contundente victoria del Marte a domicilio contra el Pastoriza. Hugo con un hat-trick y Juanjo con otro tanto fueron los artífices de la goleada del equipo entrenado por Óscar La Magia.

Almeiras - Sp. Coruñés (2-2): Juve y De Pedro marcaron para el Sporting en el duelo de Primera Futgal contra el Almeiras.

Sábado 29/08

Atl. San Pedro - Unión Campestre (4-1): El Atlético San Pedro se impuso de manera clara al Unión Campestre en la gran final de la Copa Oleiros. Rocío Fernández, Lucía Fuentes, Ariadna González y Alba Martínez fueron las goleadoras del encuentro.

Residencia - Relámpago (0-2): Shedrach dio con un doblete la victoria al Relámpago a domicilio contra el Residencia lucense.

Curtis - Torre (1-4): Manu Mosquera (2), Luis e Imad marcaron para el Torre en su cómodo triunfo contra el Curtis a domicilio.

Atl. Arteixo - Montañeros (1-4): El Montañeros se llevó el Memorial Lisandro Campos. Los coruñeses remontaron el gol inicial de Jairo Riveiro por medio de Pablo Martínez, Pape e Iago Pérez (en dos ocasiones).

Victoria (F) - Villalonga (2-2): Peque y Cascón marcaron para el Victoria en el tiempo reglamentario. Las cebras se hicieron con el Memorial Moncho Rivera desde el punto de penalti.

Silva - Paiosaco (2-2): El Memorial Rogelio Ríos se quedó en A Grela tras la victoria en penaltis del Silva. Carro adelantó a los locales, pero el Paiosaco le dio la vuelta con goles de Juanma y Vivito. Agulló igualó en el descuento para enviar el partido a la tanda de penaltis, donde Martín Lagoa se erigió como héroe al detener el lanzamiento de Lucas Ferreiro.

Olímpico - Sp. Burgo (1-2): Guille fue el autor del gol del Olímpico en la gran final de la Copa Culleredo, título que se llevó finalmente el Sporting Burgo tras ganar por 1-2.

Domingo 30/08

Montañeros - Sofán (2-1): El Montañeros puso punto final a su preparación con una nueva victoria, esta vez a costa del Sofán. Adri Otero y Óscar Fernández adelantaron a los coruñeses. Julián Cortés recortó distancias para el conjunto carballés, que no consiguió darle la vuelta al encuentro.

Victoria (M) - Atl. Arteixo (1-2): Acabó también con buenas sensaciones el Atlético Arteixo su pretemporada antes de iniciar el curso en Tercera. Los goles de Bruno Barbeito y Sergio Montes les valieron para sobreponerse a un Victoria recientemente descendido a Primera Futgal en el que Aarón Iglesias volvió a ver puerta por segunda vez en esta última semana de preparación para el curso 2026-27.