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O Noso Fútbol | Copa RFEF

El Bergantiños recibirá al Leioa en Copa Federación

El equipo carballés disputará como local la primera eliminatoria de la fase nacional

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
31/08/2026 15:35
Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva
Los jugadores del Bergantiños celebran un gol contra el Silva
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El Bergantiños ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación. El conjunto carballés actuará como local y recibirá en As Eiroas al Leioa vasco, equipo del Grupo 4 de Tercera Federación que accedió a la competición por el coeficiente de la temporada pasada.

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Aún con horario por confirmar, el Bergantiños ya ha dado un primer paso de gigante hacia la Copa del Rey asegurando el jugar en su campo esta primera eliminatoria. Además, el hecho de hacerlo contra un equipo de menor categoría le otorga el cartel de favorito aún sin pretenderlo.

El funcionamiento de la fase nacional incluye cuatro eliminatorias y la gran final, pero con condicionantes. Se sortearán cuatro “grupos” de ocho equipos determinados por proximidad geográfica. En ese grupo A, Bergantiños y Leioa se encuentran con otros seis equipos que se enfrentarán entre sí: Salamanca UDS - Caudal Deportivo, Compostela - Derio y Santa Marta de Tormes - Vimenor

El equipo que resulte campeón de este grupo obtendrá dos cosas: la clasificación para las semifinales de la Copa Federación y un billete directo a la Copa del Rey, donde se enfrentará de manera segura a un equipo de Primera División.

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