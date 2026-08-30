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O Noso Fútbol

El Memorial Moncho Rivera celebró su XXVII edición

El campo de la Leyma acogió este sábado hasta cinco partidos de diferentes categorías con el Victoria CF como anfitrión

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/08/2026 13:40
Victoria - Sada infantil del Memorial Moncho Rivera
Victoria - Sada infantil del Memorial Moncho Rivera
Javier Alborés
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El campo de la Leyma acogió este sábado una nueva edición, la número 27, del Memorial Moncho Rivera, uno de los clásicos del fútbol veraniego coruñés. Hasta cinco encuentros se disputaron en el campo herculino, de los que el equipo anfitrión, el Victoria, salió campeón en cuatro de ellos.

La jornada la abrió el infantil masculino de Preferente, que se enfrentó al Sada en un intenso encuentro que se terminó resolviendo con un ajustado resultado de 4-3.

Memorial Moncho Rivera 2026
Memorial Moncho Rivera 2026
Victoria CF

Tras ellos, le tocó el turno al equipo femenino de Segunda Federación, que continúa con su preparación de cara al inicio de temporada en la nueva categoría. El equipo entrenado por Javi Angeriz empató a dos con el Villalonga con goles de Peque y Cascón, pero las cebras se llevaron el trofeo en los penaltis.

Memorial Moncho Rivera 2026
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Victoria CF

Ya por la tarde, el cadete femenino de nacional emuló al primer equipo y se impuso a su rival, el Racing de Ferrol, en los penaltis tras empatar a uno durante el tiempo reglamentario del partido.

Memorial Moncho Rivera 2026
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Victoria CF

En categoría infantil femenina de Liga Gallega se repitieron los rivales: Victoria y Racing de Ferrol. Las locales se impusieron de manera clara por un contundente 5-2 a su favor.

Memorial Moncho Rivera 2026
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Victoria CF

La jornada la cerró el infantil masculino de categoría autonómica. El Victoria no pudo conseguir el pleno de triunfos en el Memorial Moncho Rivera, ya que cedió en este último encuentro contra un fuerte Ural, que se llevó el encuentro y el trofeo tras imponerse por un contundente 1-7.

Memorial Moncho Rivera 2026
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Victoria CF
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