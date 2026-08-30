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O Noso Fútbol

Doblete del Ural en el Trofeo Pepe Guillín

El equipo coruñés se impuso a Compostela y Deportivo en categoría juvenil

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/08/2026 13:53
Ural-Deportivo B del trofeo Pepe Guillín
Ural-Deportivo B del trofeo Pepe Guillín
Germán Barreiros
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El campo de A Grela fue la sede durante la tarde de este sábado de una nueva edición del Trofeo Pepe Guillín, organizado por el Ural Español.

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En esta ocasión fueron dos los encuentros que se disputaron, ambos con victoria para los anfitriones y ambos de categoría juvenil. La tarde la abrió el Juvenil B, que se impuso por 1-0 al Compostela. Un partido que sirvió para abrir boca para el plato fuerte, que vendría después.

El Juvenil A, recién ascendido a División de Honor, recibió en A Grela al Deportivo de Liga Nacional. Los verdes hicieron valer su superior categoría y consiguieron imponerse por un ajustado resultado de 2-1 al equipo blanquiazul, redondeando así una gran tarde para el club.

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