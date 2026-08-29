Meicende y Cambre se sienten perjudicados por el cambio de grupo: “Son unos gastos inasumibles”

Una acción del Imperátor-Sporting Meicende de la temporada pasada Carlota Blanco

La composición de los grupos de Primera Futgal ha cambiado cuando la pretemporada ya estaba en marcha. Meicende y Cambre, inicialmente encuadrados en el Grupo 1, competirán finalmente en el Grupo 2. Una modificación que altera el escenario deportivo y logístico con el que ambos habían comenzado a preparar la temporada. Los dos clubes coinciden en que la decisión les perjudica y, sobre todo, en que la comunicación llegó demasiado tarde.

“La valoración es mala. No nos pueden cambiar de grupo a última hora”, sentencia Maikel Naujoks, entrenador del Meicende. El técnico, aunque no oculta su malestar, también encuentra alguna noticia positiva en el nuevo destino. “Es cierto que también veo aspectos positivos como que el fútbol con los equipos de Santiago es un deporte mucho más bonito de practicar. Hay más ambientes en los estadios y sé que mis jugadores lo van a disfrutar”.

Pero las ventajas quedan en un segundo plano ante el momento en el que se produjo el cambio. “A mí no me pueden avisar de un cambio de este calibre con la pretemporada ya iniciada y ya prácticamente con la plantilla cerrada”, explica el técnico. “Todos los que nos dedicamos a esto en estas categorías sabemos que la forma de jugar no es la misma en un grupo y otro. A lo mejor mi planificación hubiese sido totalmente diferente”, indica.

Desde Cambre, Álex Carril comparte la sensación de haber tenido que modificar los planes sobre la marcha. “Somos nuevos y queremos ver cómo nos adaptamos a los rivales y a los desplazamientos. También van a ser partidos diferentes”, señala. En su caso, el cambio incluso ha tenido consecuencias sobre la plantilla. “Nos perjudica mucho más de lo que nos beneficia. Sobre todo a nivel estructural de plantilla. Estábamos en conversaciones con jugadores y muchos se acaban cayendo porque quieren algo más cómodo. No tantos viajes”.

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El desconocimiento de los rivales será otro de los obstáculos contra los que tendrán que combatir Meicende y Cambre. “Del Grupo 2 apenas tenemos referencias de unos pocos equipos, mientras que en el otro ya nos conocíamos todos”, apunta el preparador rojiblanco. “Tengo idea del Club do Mar de Caión, Boimorto y Queixas porque jugamos en años anteriores, pero desconozco a los rivales en una amplia mayoría y también los campos en los que vamos a tener que jugar”.

El técnico considera que ese cambio puede afectar directamente a la manera de jugar de su equipo. “Ese es un gran cambio. Hay campos de hierba natural que no están en las mejores condiciones y que son muy pequeños. Eso nos dificultará poner en escena el fútbol que habíamos pensado llevar a cabo en el Grupo 1”.

Carril también espera un escenario muy diferente al que habría encontrado su equipo en el otro grupo. “La diferencia es el contexto. Van a ser campos más reducidos y el estilo de juego. No es lo mismo jugar en La Grela que ir al campo del Caión, al Muxía o Boimorto, que tienen campo propio y aprietan con su gente”.

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Además, el entrenador del Cambre considera que el nivel de la competición será mayor. “Es un grupo más exigente en la parte alta. Hay equipos que se han reforzado con jugadores de categorías superiores. Muxía, Caión, Boimorto y el propio Meicende van a ser rivales duros. El nivel es más alto que en Grupo 1 este año”.

El impacto no se limita al terreno de juego. Los desplazamientos suponen un problema especialmente importante para el Meicende. “No tiene sentido que pudiendo hacer desplazamientos a cinco minutos de casa nos tengamos que ir ahora a lugares de alrededor de una hora de distancia. Somos un club humilde, que apenas tenemos presupuesto, y nos están metiendo unos gastos para poder viajar que son inasumibles. Es una pérdida de dinero importante. Tendremos que buscar apoyos o subvenciones de algún lado”.

En Cambre, las cuentas tampoco salen igual. “Nos afecta en términos de tiempo y al club le sería más cómodo jugar en el otro grupo. No nos queda otra que adaptarnos a lo que nos ha tocado. Los costes van a ser mucho más elevados, pero hay que adaptarse”, afirma Carril.

La falta de información previa es otro de los puntos de ruptura en los que coinciden ambos. “Nadie nos avisó con antelación. El día 28, 24 horas después de haber realizado el primer entrenamiento, se nos anunció que estaríamos en el Grupo 2. No hubo debate, ni tampoco lugar a ello”, recuerda Maikel.

Carril, por su parte, explica que solo habían escuchado rumores, pero sin confirmación oficial. “No sé si es justo o no. Habrá que acatar la orden y ya. No podemos hacer nada y tampoco nos avisaron. Escuchabas cosas, pero no había nada oficial. Nos ha perjudicado en fichajes y nos perjudicará en tiempo. La Federación debería avisar con mucho más tiempo”, resalta.

Pese al cambio, ambos prefieren mirar ya hacia adelante. “El objetivo sigue siendo quedar lo más arriba posible. Hay que adaptarse lo más rápido posible y superar el desconocimiento que tenemos”, apuntan en el Meicende. El Cambre mantiene incluso la ambición pese al nuevo escenario. “Nuestro objetivo será ir a esos campos y ser un equipo reconocible en cuanto al estilo de juego. En términos de clasificación somos ambiciosos y, por qué no, soñamos con cosas bonitas”.