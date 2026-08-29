El Silva cierra su pretemporada con victoria por penaltis ante el Paiosaco (2-2)

Mato y Baldo durante un lance del partido entre Silva y Paiosaco Javier Alborés

El Silva puso punto final a su pretemporada con una nueva victoria. Tuvo que ser desde el punto de penalti, pero los coruñeses se impusieron al Paiosaco (2-2 y 7-6). Carro adelantó a los locales, pero los laracheses le dieron la vuelta con goles de Juanma y Vivito. Cuando todo parecía resuelto, Agulló empató de cabeza en el descuento para que el Silva se llevara la segunda edición del Memorial Rogelio Ríos en la tanda de penaltis.

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Tras unos minutos de dominio local en el arranque del encuentro, la primera ocasión clara cayó del lado visitante. El Paiosaco se desplegó por banda derecha, desde donde le llegó un centro medido a Iago Núñez. El delantero verdiblanco remató de cabeza buscando el contrapié de Minibugy, pero el guardameta silvista reaccionó con reflejos felinos para sacar una gran mano.

El Silva se repuso del conato de golpe y recuperó el dominio, acechando la portería de un Paiosaco con dudas en su propia área. Los laracheses empezaron a hacerse con el control del balón gracias al doble pivote formado por Nano Varela y Lucas Ferreiro, que buscaban distribuir hacia las bandas para crear jugadas de peligro.

Por su parte, los coruñeses hicieron gala del juego tradicional de A Grela, con un estilo más directo y generando peligro a través de acciones a balón parado. Fue en una de esas en donde llegó el primer gol del encuentro. David García sacó una falta desde el costado derecho y en el rechace, ahí estuvo atento Pablo Carro para disparar desde la frontal. Nada pudo hacer Hugo por evitar el tanto, que no vio salir el balón entre la maraña de cuerpos que tenía por delante.

Pudo llegar el segundo a los dos minutos, de nuevo con un disparo desde la frontal. En esta ocasión fue Cano con la zurda quien lo intentó, pero ahora sí estuvo rápido Hugo para sacar una buena mano abajo. Se animó el partido con el gol y de nuevo la tuvo el Silva. Cano corrió por banda derecha y cedió atrás para la llegada de David Rojo. El ex del Arteixo disparó duro abajo al primer palo, donde se encontró con otra intervención de muchísimo mérito de Hugo.

A pesar de que los locales lo intentaron, fue el empate lo que llegó justo antes del descanso. Nano lanzó la contra por la izquierda y Juanma aprovechó el error de Baldo a la hora de medir para plantarse mano a mano con Minibugy. El del Paiosaco tuvo tiempo para medir, pensar y definir a la perfección ajustado al palo, lejos del alcance del guardameta, para hacer el 1-1 con el que se llegó al tiempo de descanso.

Segunda parte

Hasta nueve cambios introdujo Iván Sánchez tras el descanso, todos los que tenía disponibles en el banquillo. Por su parte, Diego Armando Garcia realizó cuatro sustituciones después de pasar por el vestuario, regulando los minutos de Brais Lema y dando tiempo de juego a Agulló en su lugar. Tantos cambios hicieron que el inicio de la segunda mitad fuera falto de ritmo, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos.

La primera llegó pasado el cuarto de hora con un centro lateral del Paiosaco en el que Iván Amor se inventó una chilena, pero el remate acrobático del ‘9’ se marchó por encima del larguero. Los verdiblancos estaban mejor plantados sobre el campo, dando mayor sensación de peligro que sus rivales. Una sensación que se tornó en realidad en el minuto 75, cuando Vivito marcó de falta directa el 1-2.

A punto estuvo de llegar la réplica inmediata del Silva en una transición. Parafita recibió dentro del área, escorado a la izquierda, desde donde disparó cruzado y potente obligando a Dani Moreno a lucirse para evitar el empate. Fue a partir de esa ocasión que los locales se hicieron con el dominio y empezaron a embotellar al Paiosaco en su campo, tratando de evitar la derrota.

El equipo coruñés lo buscó principalmente con centros laterales y acciones a balón parado a través del buen pie de David Garcia. Dos centros suyos acabaron en la cabeza de Pablo Agulló, que en uno de ellos se quedó a pocos centímetros de ver portería. Lo intentó el Silva hasta el final y en otro córner sacado por David ya en el tiempo de descuento, esta vez sí acertó Agulló para hacer el empate a dos.

La segunda edición del Memorial Rogelio Ríos se tuvo que decidir desde el punto de penalti. Los jugadores de campo se impusieron a los porteros durante los primeros trece lanzamientos, hasta que Martín Lagoa adivinó las intenciones de Ferreiro para dar la victoria al Silva.

Silva 2 (7)-(6) 2 Paiosaco

Silva: Minibugy (Martín Lagoa, m.46); Brais Lema (Agulló, m.46), Moure (Simón, m.58), Buyo (Nico Rosas, m.58); Iago Castro (Bili, m.46), David Gacía, Baldo, Parafita; Carro (Naim (m.46), Rojo (Mouriño, m.58), Cano (Nico Mosquera, m.58).

Paiosaco: Hugo (Dani Moreno, m.46); Juanma (Queije, m.46), Mato (Adri, m.46), Beto (Adri Méndez, m.46), Pablo R. (Carracedo, m.46); Ferreiro, Nano (Vivito, m.46); Aitor Rodo (David González, m.46), Raña (Cristian Quintas, m.46), Dani Carnota; Iago (Iván Amor, m.46).

Goles: 1-0, m.36: Carro. 1-1, m.44: Juanma. 1-2, m.75: Vivito. 2-2, m.93: Agulló.

Árbitro: Andrés Izzi. Amonestó a Dani Carnota, del Paiosaco.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la II edición del Memorial Rogelio Ríos disputado en el campo de A Grela ante 120 espectadores.