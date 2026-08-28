A Coruña se llena de fútbol con cinco torneos en los campos municipales

Victoria y O Val hace un año en el Memorial Moncho Rivera QUINTANA

El último fin de semana de agosto llega cargado de fútbol en A Coruña. Los campos municipales de la ciudad acogerán entre el sábado y el domingo cinco torneos y memoriales organizados por clubes locales, con protagonismo para el fútbol base, las categorías femeninas y la competición sénior.

La actividad arrancará en el campo Víctor Fernández Alonso, en Leyma, con la primera jornada del XXVII Torneo Victoria ‘Memorial Moncho Rivera’. El programa comenzará a las 10.00 horas con el duelo infantil entre el Victoria y el Sada y continuará durante toda la jornada con encuentros de las categorías sénior femenina, cadete e infantil femeninas y sénior masculina. El torneo tendrá continuidad los días 5 y 6 de septiembre.

También el sábado, el campo de Eirís será escenario del XXXI Torneo Santa Margarita. La jornada comenzará a las 10.00 horas con el partido infantil entre el Santa Margarita y el Rosalía Mera y contará posteriormente con encuentros cadetes, femeninos y sénior.

La Grela concentrará otras dos citas. A las 12.15 horas, la Grela 1 acogerá el II Memorial Rogelio Ríos, organizado por el Silva, con el enfrentamiento entre el conjunto coruñés y el Paiosaco. Por la tarde llegará el turno del X Torneo Pepe Guillín, promovido por el Ural Español. El equipo juvenil se medirá al Compostela a las 17.00 horas y al Deportivo, en División de Honor Juvenil, a las 19.00.

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La programación se trasladará el domingo a la Torre, donde la SD Orzán celebrará el XXII Memorial Manuel Fernández Faraldo. La cita ocupará los cinco campos del complejo y reunirá a equipos alevines, infantiles, cadetes, juveniles y sénior femenina de Tercera Federación.

Cinco torneos que convertirán los campos coruñeses en el epicentro del fútbol de base durante el fin de semana.