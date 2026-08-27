Brais Lema: “Iba a los entrenamientos con las muletas”

Brais Lema (A Coruña, 1997) está dando comienzo a su undécima temporada consecutiva en las filas del Silva. De hecho, se le podría considerar one club man, ya que como modesto no ha vestido otra camiseta que no sea la del equipo de A Grela.

La pretemporada sube de nivel Más información

Sin embargo, la 2025-26 no fue sencilla para él. El 18 de enero, durante el derbi entre Silva y Atlético Arteixo en A Catedral, Brais sufrió una lesión de rodilla que acabó en rotura completa del menisco interno. También tuvo daños en el ligamento cruzado, pero no lo rompió del todo y “no me lo quisieron tocar. Me mandaron fortalecer el isquio y el glúteo para protegerlo”, explica.

Su mayor suerte fue que la operación no tardó. El 28 de enero pasó por el quirófano para arreglar el menisco y apenas un mes y medio después “ya empecé en el campo”. Aunque la recuperación global ha sido más larga, con una predicción de alrededor de cinco meses. A su alrededor tuvo un equipo de lujo para guiarle: “El fisio que está ahora en el Bergantiños, que estuvo aquí en el Silva, venía a casa a ayudarme. Después, David García (nuevo fichaje del equipo herculino) tiene un centro de entrenamientos personales en Sada e iba muchas mañanas por allí a que me guiara y me mandara ejercicios”. A ellos se suma su buen compañero y amigo Joao Paulo: “Iba con él a las 6 de la mañana al gimnasio. Fue un gran apoyo, ya que es muy amigo. Llevamos once años juntos y ya somos familia, como hermanos”, confiesa Brais Lema.

Otra cosa fue el aspecto mental. "Yo nunca me lesioné, ni un desgarro, ni un tobillo, ni nada. Lo único fueron grapas en la cabeza, de jugadas de esas de las mías”, afirma. En el momento de su lesión, justo al finalizar la primera vuelta, el Silva estaba en una situación delicada. Diego Armando García llevaba poco tiempo en el cargo de entrenador y el equipo era penúltimo con tan solo doce puntos en su casillero y nueve goles a favor. “La depresión la tuve igual por cómo vivo el fútbol. Iba a todos los entrenamientos con muletas, yo vivo mucho esto. Además, el tema de ser capitán me tiraba un poquito para ir a ayudar a los compañeros y al míster, aunque si no lo fuera también iría igualmente”, reconoce. “Con mi mujer tenía charlas en el sofá para intentar tranquilizarme y que no me podía comer tanto la cabeza, que yo no podía hacer nada, pero igualmente intentaba dar mi punto de vista desde fuera. A los compañeros intentaba motivarlos uno a uno, aportar mi granito de arena”, añade.

Con mi mujer tenía charlas en el sofá para que no me comiera la cabeza tanto

Finalmente, el club consiguió salvarse sobre el campo. Al menos de primeras, porque el arrastre provocado por la Sarriana les dejó a expensas del playoff de ascenso. “Del Compostela desde chiquititos, es lo que decíamos. Cinco o seis del equipo fuimos a ver todos los partidos del playoff a San Lázaro y el día de la final quedamos todos los del equipo”, recuerda. Cuando todo parecía solucionado con el ascenso santiagués, apareció el Arenteiro y su doble descenso para ponerlo todo patas arriba. “Con el tema del Arenteiro, desde el club nos decían que estuviéramos tranquilos, pero luego apareció el Lugo B, que nadie se lo esperaba y eso solucionó bastantes problemas”.

Caras nuevas

Salvo sorpresas de última hora, el Silva tendrá 21 jugadores en plantilla, entre los que se incluyen once renovaciones y diez fichajes. “Para mí, este año tenemos un equipo de la hostia”, afirma Brais Lema. “A ver cómo van las cosas, porque sabemos cómo es Tercera, que es jodida y, por mucha plantilla que tengas, no funciona así”, añade. Hay fichajes de renombre, como el último en llegar, Pablo Agulló, pero otros “tapados, que van a dar mucho que hablar”.

A los chavales les digo que cuando yo llegué al Silva ellos aún no eran ni benjamines

En casi un mes de entrenamientos, Brais Lema destaca el nivel de competitividad que han tenido. Entre renovados e incorporaciones, el Silva ha creado una mezcla de veteranía y juventud que ya es todo un clásico tanto en la categoría como en A Grela: “El Silva siempre fue eso. El tema de que los veteranos hagamos piña nunca va a fallar, ya tuvimos unos pinchos y estos días tendremos otra cena. Al final, hacer equipo es lo más importante. A los chavales los vacilo y les digo que cuando yo llegué al Silva ellos aún no eran ni benjamines y flipan”.

Freno forzado

Esta pretemporada ha sido el primer contacto real de Brais Lema con el fútbol desde su lesión en enero, seis meses después de la acción contra el Atlético Arteixo. Un mes después, el capitán afirma que se ve “muy bien”. De hecho, no es él quien está poniendo freno a su progresión: “En los primeros entrenamientos me tenía que parar el míster, me ponía a entrenar 40 minutos y otros 40 de fisio, o no me dejaba hacer ciertas cosas y yo me enfadaba con él y él conmigo. Yo en verano estuve entrenando de lunes a sábado, a veces con doble sesión y ejercicios específicos para fútbol, no solo para la rodilla. Pierdes, porque son seis meses sin tocar balón, pero yo me veía bien”, reconoce.

Por el momento no está teniendo demasiados minutos en los amistosos de pretemporada, aunque Brais le pide “jugar más” a Diego. “Y en los entrenamientos hay veces que meto la pierna y no tengo problema, sin miedo desde el principio. Yo me vi bien, y como me veo bien y no me duele, voy a seguir con mi fútbol. Si dejo de ser intenso, no soy yo.

El debut del Silva en liga ya no queda para nada lejos, ya que será el próximo fin de semana. Los herculinos se estrenarán una nueva temporada en Tercera en A Grela contra el Céltiga, con día y hora todavía por determinar. Pero antes tendrán todavía, como mínimo, otro compromiso de preparación. Será este sábado también en A Catedral contra el Paiosaco, que será su rival en la segunda edición del Memorial Rogelio Ríos. “Me hace ilusión jugarlo porque Rogelio fue un directivo del Silva que era un amigo. Falleció hace dos años y tengo muy buenos recuerdos de él. Era un tío que siempre estaba contento, que siempre te venía con una broma. Sin hacer mucho ruido, te sacaba siempre una sonrisa. La verdad es que me hace mucha ilusión jugar ese partido”, sentencia Brais Lema.