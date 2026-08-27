Bergantiños, Silva, Montañeros y Arteixo lanzan sus campañas de abonados

Aficionados del Atlético Arteixo durante el playoff contra el Compostela Quintana

Con el inicio de la temporada 2026-27 a la vuelta de la esquina, los equipos coruñeses han hecho públicas sus campañas de abonados de cara a la misma.

En Segunda Federación, el Bergantiños tiene el gran objetivo de superar los mil abonados para hacer de As Eiroas un fortín. El abono general tiene un precio de 110 euros, con la opción de convertise en socio protector por 15 euros más. Cuenta con descuentos para personas de entre cinco y treinta años e incluye todos los partidos del primer equipo en Segunda Federación y Copa RFEF, así como los encuentros del equipo femenino y de la base del club.

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Ya en Tercera Federación, el caso más atípico es el del Silva, ya que la entrada a su campo (A Grela) es gratuita por tratarse de una instalación municipal. Sin embargo, el club coruñés lanza su campaña como una manera de apoyar al equipo, con modalidad individual (50 euros), dúo (85), familiar (120 para tres o cuatro personas) y protector (250).

Distinta situación viven Atlético Arteixo y Montañeros, que sí pueden cobrar entrada para sus partidos de Tercera Federación. El Monta tiene un precio único para sus socios, con una cuota de 80 euros para el abono individual en la grada de tribuna de Elviña.

Por su parte, el Atlético Arteixo ha sacado varias modalidades, incluyendo la gratuidad de la entrada para los menores de 16 años. Los socios de entre 16 y 35 años pagarán 35 euros, los familiares de jugadores del club, 45, y los pensionistas, 60. Las renovaciones generales tendrán un coste de 70 euros, mientras que aquellas personas que deseen convertirse en nuevas altas deberán pagar un precio de 90 euros por el abono.